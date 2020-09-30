快訊

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港首辦糕餅文化節 百年老店排隊名店都來了

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港公所在10月9、10日舉行鹿港糕餅文化節。記者林敬家／攝影
鹿港公所在10月9、10日舉行鹿港糕餅文化節。記者林敬家／攝影

彰化鹿港鎮冬天因天候關係是觀光淡季，每年舉辦冬遊記系列活動吸引遊客，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，重創觀光，10月因逢兩大連假，鹿港公所今年以「鹿港四季紅秋收系列活動」提早展開活動，10月9、10日將集結地方糕餅業首度舉辦鹿港糕餅節，原有的小吃宴也改名為「鹿溪宴」，預計將帶來熱潮。

鹿港鎮長許志宏表示，2020年經歷了新冠肺炎疫情的衝擊，對國內民生、旅遊都影響重大，傳統習俗到了秋天就是豐收的季節，台灣因疫情防守得宜，民眾生活逐漸回溫，並興起國內旅遊的風潮，鹿港以四季紅秋收系列活動來推廣在地文化，由糕餅美食打頭陣，在公會堂廣場推出鹿港糕餅文化節。

包括百年老店鄭玉珍、松本坊、三和珍、稻香緣黃金蛋糕創始店、里昂鹹蛋糕、鼎泰興水蒸蛋糕、什倆漉餅行以及排隊名店明豐珍兔仔寮牛舌餅行等將集結，還有在地東茂茗茶、漉漉茶事、3翊咖啡等都會設攤，為了刺激買氣，鹿港鎮公所特別加碼「集點扭轉好運天天抽好禮」活動。

鹿港鼎泰興水蒸蛋糕創辦人黃世杰說，鹿港是國內糕餅重要生產地之一，許多傳承多代的老店，價格實惠品質佳，過去業者大都單打獨鬥，希望未來整合讓鹿港亮點不被忽略；兔仔寮牛舌餅黃姓業者也說，鹿港糕餅業蓬勃，即便現在店家數量有增無減，能在在地立足都相當有實力。

四季紅秋收系列活動除了樂團演奏、還有魔幻劇團以及桌遊體驗，10月24、25日迎接萬聖節，推出萬聖闖關及DIY，11月1日則是風箏節登場，今年將邀請知名的競技風箏好手表演，11月28、29日鹿溪宴將原本小吃宴升級，由總鋪師整合呈現。

鹿港糕餅文化節將推出集點扭蛋刺激效費。記者林敬家／攝影
鹿港糕餅文化節將推出集點扭蛋刺激效費。記者林敬家／攝影
鼎泰興水蒸蛋糕在鹿港居知名度。記者林敬家／攝影
鼎泰興水蒸蛋糕在鹿港居知名度。記者林敬家／攝影
鹿港公所在10月9、10日舉行鹿港糕餅文化節，多家知名、百年老店都加入。記者林敬家／攝影
鹿港公所在10月9、10日舉行鹿港糕餅文化節，多家知名、百年老店都加入。記者林敬家／攝影

鹿港 新冠肺炎

延伸閱讀

69歲老婦開車轉彎失控 撞入高雄糕餅名店毀門面

比搶票還難！鹿港「辦桌」1分12秒搶光 因為這一味

秒殺！鹿港潯味甲子宴首度預定 1分12秒就額滿

鹿港酒駕男躲避追緝擦撞警車 撞上路旁車輛被制伏

相關新聞

中市府釋疑 「花博卡」疑義走司法途徑不能轉用

台中市議員楊正中今天在議會質詢，針對不少民進黨議員一再要求把庫存的144萬張花博卡轉為「市民卡」「兒童卡」省錢又方便，他...

鹿港首辦糕餅文化節 百年老店排隊名店都來了

彰化鹿港鎮冬天因天候關係是觀光淡季，每年舉辦冬遊記系列活動吸引遊客，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，重創觀光，10月因逢兩...

中秋送暖 企業展愛關懷失智「憶起幸福」為獨老送物資

中秋節將至，台中榮總日照中心昨天與南山人壽慈善基金會昨天攜手舉辦南山「憶起幸福」，為失智、失能長輩拍攝全家福活動送暖；富...

公車優惠限市民綠籲善用花博卡 中市府：花博卡有疑義

台中市政府明年元旦起推動「乘車優惠、市民優先」政策，民進黨議員肯定但對市府不願善用花博卡感到可惜。謝明源表示市府應把花博...

921地震大斷層及竹山史前文化 車籠埔園區看得見

南投縣竹山鎮在將近400年的開墾史中，是南投縣漢人最早開發的地帶，但早在1902年人類學家森丑之助就曾在竹山地區發現3個...

台中媽祖國際觀光文化節 百年宮廟風華10月壓軸4場活動

台中市文化局每年的大台中文化盛事「2020台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」系列活動，因疫情關係延後辦理，最終4場1...

影／鐵砧山公園完工有全國首座鋼管爬網 老中青可玩

台中大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工今天啟用，4000萬元經費打造，有全國首座鋼管爬網，另有青少年互動遊戲場和親子共融遊憩...

盧秀燕、蔡其昌鐵砧山同台 中央地方經費比例互較勁

台中市大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天辦啟用典禮，台中市長盧秀燕向在場的立法院副院長蔡其昌說，此工程經費，中央補助3...

宣導短片負評如潮 勞動部中彰投分署急下架

勞動部勞動力發展署中彰投分署官方粉絲團自拍「青年就業獎勵」宣傳影片，女職員穿T恤、短褲、露肚臍跳舞宣傳，引來負面批評，緊...

投70線懸臂棧橋拓寬 可用100年

南投縣埔里鎮往仁愛鄉中正村的道路狹窄，會車困難，縣府以投70線替代，重新設計懸臂式棧橋拓寬，兼顧地貌與生態環境，已提報角...

彰化高鐵特區14筆土地 標售9.6億

彰化縣府近日辦理彰化高鐵特定區區段徵收可建築用地標售，開出紅盤，住宅區是標售熱區，脫標住宅區共10筆，每筆至少700萬元...

台中精密園區廠房工程 將送政風調查

台中市精密機械園區標準廠房2017年2月開工，經3次變更契約，今年5月驗收又增經費，前後比當初決標金額多2.5億，國民黨...

熱門新聞

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

安心旅遊補助延到10月底 桃園續推免費一日遊

金門衛生局長懸缺逾1年終於確定！李錫鑫下周一走馬上任

改善高雄鐵路地下化空汙 台鐵降柴油列車 清洗10站軌道

沒在客氣！ 高市國民黨議員嚴詞發問陳其邁總預算案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。