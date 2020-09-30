鹿港首辦糕餅文化節 百年老店排隊名店都來了

彰化鹿港鎮冬天因天候關係是觀光淡季，每年舉辦冬遊記系列活動吸引遊客，今年上半年受新冠肺炎疫情影響，重創觀光，10月因逢兩大連假，鹿港公所今年以「鹿港四季紅秋收系列活動」提早展開活動，10月9、10日將集結地方糕餅業首度舉辦鹿港糕餅節，原有的小吃宴也改名為「鹿溪宴」，預計將帶來熱潮。

鹿港鎮長許志宏表示，2020年經歷了新冠肺炎疫情的衝擊，對國內民生、旅遊都影響重大，傳統習俗到了秋天就是豐收的季節，台灣因疫情防守得宜，民眾生活逐漸回溫，並興起國內旅遊的風潮，鹿港以四季紅秋收系列活動來推廣在地文化，由糕餅美食打頭陣，在公會堂廣場推出鹿港糕餅文化節。

包括百年老店鄭玉珍、松本坊、三和珍、稻香緣黃金蛋糕創始店、里昂鹹蛋糕、鼎泰興水蒸蛋糕、什倆漉餅行以及排隊名店明豐珍兔仔寮牛舌餅行等將集結，還有在地東茂茗茶、漉漉茶事、3翊咖啡等都會設攤，為了刺激買氣，鹿港鎮公所特別加碼「集點扭轉好運天天抽好禮」活動。

鹿港鼎泰興水蒸蛋糕創辦人黃世杰說，鹿港是國內糕餅重要生產地之一，許多傳承多代的老店，價格實惠品質佳，過去業者大都單打獨鬥，希望未來整合讓鹿港亮點不被忽略；兔仔寮牛舌餅黃姓業者也說，鹿港糕餅業蓬勃，即便現在店家數量有增無減，能在在地立足都相當有實力。