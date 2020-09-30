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中市府釋疑 「花博卡」疑義走司法途徑不能轉用

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市研考會主委吳皇昇指花博卡有法律疑義，目前無法轉用。記者陳秋雲／攝影
台中市研考會主委吳皇昇指花博卡有法律疑義，目前無法轉用。記者陳秋雲／攝影

台中市議員楊正中今天在議會質詢，針對不少民進黨議員一再要求把庫存的144萬張花博卡轉為「市民卡」「兒童卡」省錢又方便，他要求市府把話說淸楚。研考會主委吳皇昇表示，花博卡目前還有法律爭議，且有個資疑慮。

吳皇昇指出，市府所決標的花博卡相關契約目前被台中審計處認定有爭議，且有司法調查案件，爭議未結束前不宜對該卡有任何處置，不宜草率處理花博卡。

另花博卡實際無法直接認定為市民卡，因為花博卡先天不足，現在已難以認定市民戶籍的變動狀況，無法應對現行政策。因此，開放讓市民可以使用悠遊卡、一卡通、愛金卡等「多卡綁定，一經綁定，終身適用」的形式，是最適合的方案。

花博卡當初規劃是以全票卡來設計，每張花博卡發給6-12歲小朋友時，卻無法處理小朋友的半票優惠，這部分也是功能設計上的缺陷，另領取敬老愛心卡的民眾當初領有花博卡，也造成重複丶徒增困擾。花博卡更無法適用於現行交通政策。

吳皇昇指出，花博卡的個資問題癥結在「把市民個資轉給無關製卡程序之第三方」且市民申請單從市民到製卡端，過程多人經手，有個資外洩疑慮。

綁定交通卡鼓勵民眾在線上填寫資料，不僅資料直接至製卡無需轉多手，也可以節省現場等候排隊時間。

卡務系統需求個資是用於「核對是否為台中市民」再綁卡時註記台中市民身分以利勾稽，用途是「市政服務」沒有疑義。

花博 個資 台中市

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