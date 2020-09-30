中秋送暖 企業展愛關懷失智「憶起幸福」為獨老送物資

中秋節將至，台中榮總日照中心昨天與南山人壽慈善基金會昨天攜手舉辦南山「憶起幸福」，為失智、失能長輩拍攝全家福活動送暖；富宇慈善基金會與永信社福基金會攜手為中秋添暖意，昨天起在富宇企業志工的協助下，陸續為獨居老人發送中秋物資。

南山人壽大揚通訊處夥伴長期在台中榮總擔任義工，昨天透過南山人壽慈善基金會將日照中心改裝成專業攝影棚，為失智失能家庭拍攝全家福照片，並舉辦創意彩繪柚子及懷舊互動經典老歌接唱，讓長輩與家屬度過愉快午後時光讓長輩們重溫天倫樂。

95歲奶奶與兒子媳婦一同合照，奶奶開心分享來到中心參與了許多課程，跟年輕人在一起，每個都像她的小孫子小孫女一樣，感受青春的活力，人都變年輕了，謝謝這次主辦單位的用心。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，富宇用心蓋好房子、重視「家」的溫度，這次號召志工投入社會關懷，期盼透過企業資源的挹注與志工的參與，為獨居長者暖心加溫，也為社會帶來正向的力量。

張宇承指出，這波發送的中秋物資，有富宇捐贈的保溫水瓶組，永信員工集資捐贈的大安區農會安全米禮盒、大安禮尋肉鬆禮盒及青蔥脆餅禮盒等，昨天起陸續透過富宇捐贈及協助改裝的獨老服務專車、到宅沐浴車，在日常勤務路線發送，預計送出80份。

永信社福基金會執行長趙明明說，盼將這些心疼化為行動，陪伴長者度過中秋佳節。