澄德基金會與逢大資電學院簽備忘錄 帶動產業升級

台中市澄德科技教育基金會日前與逢甲大學資訊電機學院簽署產學合作備忘錄，希望藉由產學交流平台培育機電產業人才與促進產業升級。基金會董事、市議員張滄沂上午指出，澄德基金會日前亦與逢甲電機工程學系簽署的「大專校院機電人才培育獎學金」合作備忘錄，目的都在於利用該公司已有的基礎協助培養人才，以及厚植台灣機電產業競爭力。

張滄沂說，成立澄德科技教育基金會的明椿電氣位在大里，它成立於1977年，從馬達維修起家，逐漸轉型、發展成為齒輪專門的減速機專業製造者。產品行銷全球，廣泛應用於自動化停車設備、工具機、自動化設備和物流等，是地方知名廠家。

他說，明椿電氣透過澄德基金會近年積極從事地方公益，除了協助各國高中小學清寒子弟就學，也與大學簽署合作備忘錄，為大學教育盡一分心力。

逢甲大學校長李秉乾、資訊電機學院院長洪三山，副市長令狐榮達、教育局副局長方炳坤都參加這次的簽約。李秉乾表示，逢甲大學很重視與產業界的合作，透過此份產學合作備忘錄，未來將合辦大專校院機電創意實作競賽活動、推動工業 4.0 整合型計畫、合作研發提升智能機電關鍵技術、開發新產品並設立大學人才培育獎學金等，推動產業轉型與競爭力提升。

副市長令狐榮達也說，台灣機電產業在中部地區有密集的產業聚落，市府推動產業發展不遺餘力。澄德科技教育基金會與逢甲大學資電學院的合作，正是產學資源整合的最佳示範，市府充分地予以肯定與支持。