921地震大斷層及竹山史前文化 車籠埔園區看得見

南投縣竹山鎮在將近400年的開墾史中，是南投縣漢人最早開發的地帶，但早在1902年人類學家森丑之助就曾在竹山地區發現3個史前遺址，後來的考古學家又陸續在竹山發現了30幾個史前遺址後，證明原住民與平埔族的祖先，在竹山地區已經生活了好幾千年。

國立自然科學博物館和紫南宮社寮文教基金會合作，即日起在竹山車籠埔斷層保存園區共同籌辦「與古代人邂逅–竹山史前文化特展」，以921大地震的斷層結構變化的並存方式，展出至明年9月26日，展期一年，不但可以觀看到921的災情之巨大，更可以認識此地的史前文化遺物標本。

國立自然科學物館指出，此次由人類學組劉克竑規劃策展，挑選其中最精華的82件標本，在這一批史前遺物的基礎上，採集許多石器與陶器，這些史前遺址屬於新石器時代和金石並用時代。可知史前時代的人類，是留下了許多遺物與遺址，但除了考古學者之外，幾乎不為社會大眾所知。

社寮文教基金會指出，相傳鄭成功派部將林圮進入竹山地區開墾，因此舊稱「林圮埔」；清朝乾隆年間逐漸形成市街，為通往東部後山的重要中繼站，據日治時期史料發現，竹山有史前文化後，在科博館的專業協助下，基金會志工團隊經過數年考察，利用假日孜孜不倦地於各考古遺址地表調查，採集石器與陶器標本2174件。