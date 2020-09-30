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台中媽祖國際觀光文化節 百年宮廟風華10月壓軸4場活動

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
十鼓擊樂團10月10日在豐原慈濟宮演出。圖／台中市文化局提供
十鼓擊樂團10月10日在豐原慈濟宮演出。圖／台中市文化局提供

台中市文化局每年的大台中文化盛事「2020台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」系列活動，因疫情關係延後辦理，最終4場10月1日大肚萬興宮、10月10日豐原慈濟宮、10月11日梧棲朝元宮、10月24日台中萬春宮登場，活動每天晚上7點開始，邀請民眾一起來宮廟感受精緻的藝術表演。

「2020台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華」系列活動，原訂自農曆春節起至5月期間，與台中市12座百年宮廟合作，在廟前廣場舉辦表演團隊匯演或歌仔戲演出。

今年年1、2月已順利辦理完成6場活動，包括新社九庄媽、大里杙福興宮、台中樂成宮、大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮場次，頗獲市民好評。原訂4、5月的活動，因疫情延期至8月至10月舉行。

文化局長張大春表示，10月接續辦理4場壓軸活動，分別邀請皇家兒童舞蹈團、十鼓擊樂團、金宇園掌中劇團、明華園戲劇總團等團隊帶來精彩匯演，讓市民體驗廟口表演藝術的魅力，其中，豐原慈濟宮場次特別邀請台灣囡仔方順吉、金曲歌后張秀卿帶來精采歌唱演出，熱情歌迷千萬不能錯過！

振興疫情對藝文產業造成的衝擊，今年3月台中率先推動「藝文紓困3+2」後，日前再加碼推出「藝文紓困2.0」四項撫慰人心的相挺措施，並積極籌備下半年藝文活動，邀請本市優秀的演藝團隊參與演出，希望在疫情趨緩之際，用實際行動支持團隊重啟表演，也邀請民眾一起相挺藝文活動，為防疫新生活增添更多亮彩。

文化局說，4場活動現場服務台發放限量摸彩券，獎品為43吋液晶電視，另還有「按讚送好禮」兌換文創鑰匙圈，數量有限送完為止。活動詳情洽文化局網站：https://www.culture.taichung.gov.tw。

10月1日大肚萬興宮邀皇家兒童舞蹈團演出。圖／台中市文化局提供
10月1日大肚萬興宮邀皇家兒童舞蹈團演出。圖／台中市文化局提供

疫情 文化局 台中市

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