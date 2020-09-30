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影／鐵砧山公園完工有全國首座鋼管爬網 老中青可玩

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用。記者游振昇／攝影

台中大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工今天啟用，4000萬元經費打造，有全國首座鋼管爬網，另有青少年互動遊戲場和親子共融遊憩區，適合老中青同玩；今天已有許多親子同玩，小朋友在玩沙區玩得盡興。

台中市政府觀光旅遊局今天大甲鐵砧山雕塑公園舉辦「大甲鐵砧山風景特定區雕塑公園二期工程竣工啟用活動」，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、觀旅局長林筱淇和台中市議員吳敏濟、李榮鴻、施志昌等人參加啟用儀式；蔡其昌說，在地方和中央合作下，鐵砧山公園還會有3期和4期工程，經費越來越多。

盧秀燕表示，為推廣行銷大甲鐵砧山風景特定區，她上任後規劃整建大甲鐵砧山雕塑公園，已於一期進行雕塑公園整地、排水系統、步道整建、整合觀光資源打造藝術與自然融合的綠環境，二期更斥資近4000萬元，規劃打造青少年互動遊戲場、兒童遊戲場、無障礙設施沙坑沙桌及挖沙器具友善玩樂空間。

登上結合遊憩設施的運動棧道，可欣賞大安溪、更能遠眺台灣海峽，還有全國唯一的鋼管爬網等動態設施，煥然一新的親子共融遊憩區雕塑公園，提供民眾運動休閒與親子遊樂新去處，也是老、中、青三代戶外探索遊憩的最佳首選空間，盧秀燕說感謝蔡其昌副院長、吳敏濟議員、施志昌議員及李榮鴻議員給市府指導，共同爭取預算進行大甲鐵砧山雕塑公園整體環境基礎改善、建置遊憩設施與觀景平台。

觀旅局長林筱淇表示，市長盧秀燕重視台中海線觀光，積極推動大甲鐵砧山活化計畫，一期完工時強調鐵砧山以親子共融、人文歷史及運動野營為主題，與鰲峰山成為台中的「海線雙丘」增添海線遊憩新特色，這次二期工程將這些主題融入，歡迎大朋友小朋友一起來朝聖雕塑公園的嶄新面貌，同時也能與遊客中心旁最新打卡熱點超Q模型屋合照，順道前往鄰近觀光景點騎乘自行車、參訪古蹟廟宇、戲水賞海景。

大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用，有全國首座鋼管爬網。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用，有全國首座鋼管爬網。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用，有觀景平台。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用，有觀景平台。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用，台中市長盧秀燕等人主持啟用儀式。記者游振昇／攝影
大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天啟用，台中市長盧秀燕等人主持啟用儀式。記者游振昇／攝影

鐵砧山 親子 盧秀燕

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