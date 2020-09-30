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影／盧秀燕爭取中央建設經費 蔡其昌：不要常砲打中央

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌等人，今天出席鐵砧山雕塑公園二期工程完工啟用。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌等人，今天出席鐵砧山雕塑公園二期工程完工啟用。記者游振昇／攝影

台中市大甲鐵砧山雕塑公園二期工程完工，今天辦啟用典禮，台中市長盧秀燕向在場的立法院副院長蔡其昌說，此工程經費，中央補助35%，地方出65%，她說地方政府缺錢，需要立委幫忙爭取經費，以後支出金額相反；蔡其昌回應，地方建設應是中央和地方合作，不要常砲打中央，盧和蔡被傳出是下屆台中市長競選對手。

盧秀燕表示，台中市府爭取統籌分配款，分不到繳出的稅款一半回來，因此選立委很重要，可向中央討錢，她說以鐵砧山工程為例，二期工程計畫地方政府提出，中央付35%，地方要65%，她說地方比中央窮，卻出更多，她拜託蔡其昌副院長，將來要相反，建設經費中央出65%，地方35%。

盧秀燕說也要拜託蔡其昌，行政院長蘇貞昌人很好，他說天氣熱，全國國中小學要裝冷氣，但整個計畫要二年後才能完成，小朋友還要熱二年，她說今年台中市甲安埔國中小學，在中市議員李榮鴻等人募款爭取下，19所學校，今年以前，台中市政府花錢裝冷氣，不能讓小朋友再熱二年，她向蔡其昌說，這條4000萬元經費，請他幫忙向中央討回來，4000萬元就可再做台中市建設。

蔡其昌表示，不管藍綠誰執政，中央都有統籌的事項要辦理，難道台灣要每個縣市都分一國嗎？他說稅法規定有中央稅和地方稅，不只台灣，世界各國都如此，他說市長盧秀燕當多年立委，應了解這個狀況，他不希望在此問題做文章，他說台中市拿的經費沒有比別人少，大家很努力爭取預算，他強調合作很重要，他和盧市長在地方建設合作，也希望盧，地方和中央合作，只有合作，重大建設才能完成。

蔡其昌說，政黨和政治的競爭很短暫，合作才長久，希望地方盡量少砲打中央，地方和中央是夥伴關係，不論誰當市長，維繫住好的地方和中央關係，才是市民之福。

台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌等人，今天出席鐵砧山雕塑公園二期工程完工啟用。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌等人，今天出席鐵砧山雕塑公園二期工程完工啟用。記者游振昇／攝影

台中市 蔡其昌 盧秀燕

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