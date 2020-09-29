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中秋出遊 中彰投交通注意事項
防疫新生活，民眾無法出國，刺激國內觀旅業，中秋4天連假，安心旅遊補助又延至10月底，延續國旅熱，南投及台中旅宿都幾乎客滿；預期返鄉及旅遊會湧現車潮，警方建議避開塞車路段，多使用替代道路。
中市府交通局表示，10月1日中秋節，台中市公有無柵欄路外平面停車場及路邊汽、機車停車格暫停收費。
南投縣警局表示，清境空中觀景步道、青青草原、武嶺、合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪和雙龍瀑布七彩吊橋等熱門景點可能會出現大量旅遊人車潮，已規畫在國道6號愛蘭交流道、國道3號名間及竹山交流道、台14甲7.5K處、等幹道及重要路口，加派警力疏導。
彰化警方表示，台76線東西向快速道路連接國道1號埔鹽系統交流道，10月1、2日0時至24時封閉匯入國1南下匝道，另於10月3、4日0時至24時封閉匯入國1北上匝道，民眾可利用鄰近交流道上國道1號；如果國道塞車，建議可改走台61線西濱快速公路。
鹿港古蹟區（天后宮）周邊道路實施車輛管制，鹿港鎮公所規畫15處停車場，停車格1827格，民眾可利用停車導引資訊系統，導引車輛停放後，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮區。 相關資訊可至警察局交通警察隊網站(https://www.chpb.gov.tw/traffic/)查詢。
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