國慶連假上哪玩？來去彰化二林野餐放風吹

國慶連假上哪玩？彰化縣二林鎮公所首度辦風箏節，10月11日登場，今天暖身宣傳，活動將結合風箏工藝和農業市集，還有「野餐 Fun風吹音樂會」，捐發票還可換DIY風箏，二林鎮長蔡詩傑說，歡迎大家到二林野餐「放風吹」。

「2020二林和你一起放風吹」11日上午將於儒林公園北側二林高中預定地登場，將邀請風箏聯合會展演大型風箏，並穿插4場精彩特技風箏表演，並於開幕式展演風箏大師侯順政校長製作的紫斑蝶主題風箏。

今天也在會場展示二林鎮各社區、學校及社團共50組團體接受知名風箏老師教授風箏彩繪的成果作品。

風箏節還開放線上報名野餐活動，報名費一組499元、限量100組，每組提供野餐墊1個、5人份餐點包括地方美食、與小禮物，民眾可以一邊野餐、一邊放風箏和音樂表演，來過一個愜意的國慶假日。