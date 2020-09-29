亞大丶亞洲醫院重要樞紐 議員要求拓寛霧峰區柳豐路

台中市霧峰區柳豐路拓寬遲遲沒有進展，市議員林德宇今在議會質詢中指出，柳豐路連結亞洲大學、亞大醫院、霧峰工業區，是霧峰重要交通樞紐，但路幅狹窄到無法會車，可能影響學生安危。9000萬的中小型工程卻沒有下文，他要求市府盡速推動拓寬。

建設局長陳大田表示，柳豐路屬第三期工程，與附近的亞大等車流有相當的關聯性，因為它位在非都市計劃區地區，會加速推動。

林德宇指出，74號快速道路下平面聯絡道路工程，第二期工程的終點就連結到霧峰的柳豐路。柳豐路作為霧峰地區交通要道，卻沒有應有的路幅，讓霧峰人很委屈。

林德宇表示，他辦理柳豐路拓寬提案會勘時，建設局表示此案工程經費約4000萬，用地取得費用約5000萬，總共約需9000萬經費，經費龐大只能先錄案評估。

林德宇要求市府不要再用一紙公文搪塞地方的需求，盡速推動柳豐路拓寬工程，將資源挹注到屯區建設，否則對屯區鄉親太不公平。