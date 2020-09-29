影／太可愛！ 資源回收車小小播音員上場

太可愛了！彰化縣田中鎮清潔隊的資源回收車改由小朋友廣播，提醒大家要做好資源回收，田中鎮長洪麗娜日前偶然發現鎮立托兒所小朋友參觀清潔隊時，用麥克風呼籲大家要做好資源回收的聲音特別好聽，索性請清潔隊將回收車的廣播音，改成小朋友的，民眾聽到都直呼實在太可愛了「大家一定要照做」。

「各位親愛的阿叔、阿姨大家好，我是環保小尖兵洪宥諭，資源回收若做好，咱的子孫就免煩惱」「亂丟是垃圾、分類才是資源，咱大家作伙來分類」這是田中鎮立托兒所學生洪宥諭聲音，隨著資源回收車穿梭大街小巷，洪宥諭要大家做好分類的台語廣播也很著放送，

除了洪宥諭非常萌的台語讓大家聽了心情好，還有「環保小公主」劉晏均則用國語宣導圾垃分類，兩人成了名符其實的環保小尖兵。為了鼓勵大家回收，田中清潔隊每周六還有資源回收兌換好禮活動，若帶著6歲以下小朋友到清潔隊回收，還能換到雙倍贈品。