聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／太可愛！ 資源回收車小小播音員上場
太可愛了！彰化縣田中鎮清潔隊的資源回收車改由小朋友廣播，提醒大家要做好資源回收，田中鎮長洪麗娜日前偶然發現鎮立托兒所小朋友參觀清潔隊時，用麥克風呼籲大家要做好資源回收的聲音特別好聽，索性請清潔隊將回收車的廣播音，改成小朋友的，民眾聽到都直呼實在太可愛了「大家一定要照做」。
「各位親愛的阿叔、阿姨大家好，我是環保小尖兵洪宥諭，資源回收若做好，咱的子孫就免煩惱」「亂丟是垃圾、分類才是資源，咱大家作伙來分類」這是田中鎮立托兒所學生洪宥諭聲音，隨著資源回收車穿梭大街小巷，洪宥諭要大家做好分類的台語廣播也很著放送，
除了洪宥諭非常萌的台語讓大家聽了心情好，還有「環保小公主」劉晏均則用國語宣導圾垃分類，兩人成了名符其實的環保小尖兵。為了鼓勵大家回收，田中清潔隊每周六還有資源回收兌換好禮活動，若帶著6歲以下小朋友到清潔隊回收，還能換到雙倍贈品。
洪麗娜說，因為聽到小朋友宣導垃圾分類的聲音實在太可愛，會讓大家印象深刻，所以讓清潔隊把資源回收車都改成小朋友的廣播，果然獲迴響，記得自己女兒國中時也會提醒家人要做好垃圾分類，要踩平鋁罐、紙盒要拆開壓平等再回收，大人小孩一起做回收，才能將環保落實在生活中。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言