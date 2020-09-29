彰化老榕樹穿透天厝共存 芒果樹兩屋空隙長6樓高

彰化縣彰化市中華西路一棟3層樓透天厝在興建時，有榕樹長在門口前，屋主不捨老樹被砍，依樹勢興建透天厝成為奇景；二水鄉有芒果樹在2間透天厝間空隙長大，現今已有6層樓高。

與百年榕樹共存的透天厝位於彰化縣彰化市中華西路路橋旁，住在透天厝的92歲老婦黃宿回憶說，房子是先生施壽容在40多年前蓋的，當時要蓋房子時，發現老榕樹就在家門口的位置，雖然有人建議砍樹，但先生捨不得，依榕樹枝幹生長的樣子蓋房。

施壽容為了配合榕樹的枝幹，讓榕樹成為支撐房子的梁柱；榕樹從門口開始生長，一路往上穿過一樓的天花板，進入二樓的廁所，再從廁所的窗戶延伸出來長到三樓。

黃宿說，在上廁所的時候有老榕樹陪伴，家人都習以為常，而老伴在世時，在屋內也常跟老樹說話，與老樹培養出感情，後來先生走了，每當在屋內看到榕樹就會想到先生，她已經對榕樹和房子產生感情。

在彰化市有與榕樹共存的透天厝，至於彰化二水鄉源泉村員集路則有一棵芒果樹剛好長在2間透天厝之間的空隙；據在地的民眾指出，芒果樹已有百年以上的歷史，剛開始旁邊都是一層樓高的低矮平房，後來平房拆除要蓋透天厝時，眾人協議將芒果樹留下來，沒想到芒果樹越長越高，現在目視約6層樓高，已經超越透天厝。

每當到了4、5月，當地居民都會請人來修剪芒果樹，也會摘下芒果品嘗或是醃製作芒果乾，對他們來說，芒果樹不僅是當地奇景，也是日常生活記憶的一部分。