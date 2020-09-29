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自拍跳舞宣傳影片負評如潮 勞動部分署：我們相互打氣

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
勞動部勞動力發展署中彰投分署自拍的一部「青年就業獎勵」宣傳影片，網友們看了反應不佳，還引來許多負面批評，昨緊急下架。圖／翻攝自臉書打臉覺青
勞動部勞動力發展署中彰投分署自拍的一部「青年就業獎勵」宣傳影片，網友們看了反應不佳，還引來許多負面批評，昨緊急下架。圖／翻攝自臉書打臉覺青

勞動部勞動力發展署中彰投分署自拍一部「青年就業獎勵」宣傳影片，引來負評如潮。中彰投分署官員說，網友的反應讓演出的女職員嚇到了，「現在我們相互打氣」，並希望維持女同事們的平靜。

影片中幾名分署女職員穿著T恤、短褲、露肚臍跳舞宣傳，雖以非專業而言已是非常賣力，但網友們看了反應不佳，昨已緊急下架。

中彰投分署科長郭惠怡說，拍片的７位女同事來自中彰投各就業服務中心，因為此次任務而約了一個周末聚在一起學舞、拍片，但網友們反應不佳卻讓她們被嚇到了，有許多媒體想訪問她們，分署認為並不宜，「還是希望維持她們的平靜為佳」。

她說，對於拍片的女同事沒有額外給什麼獎勵或鼓勵，但會依規定給予報加班或是調移假期。

網路上對於這支影片幾乎是一片負評，不夠在如潮的負評中，仍有網友說「很可愛呀 話題性十足」、「蠻可愛的」。

中彰投分署上午也發出聲明稿說：

一、為讓青年多加關注政府提供的各項就業促進措施，特別號召各單位熱情有活力的同仁為青年加油打氣！因此拍攝簡短影音行銷影片，歡迎青年朋友來到分署接受服務。

二、本次拍攝係同仁自發性發想，運用周末時間，由舞蹈老師帶領練習演出，希望可以鼓勵青年朋友們能像自己一樣勇於接受挑戰。

三、影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署表示尊重。分署是東南亞非常具規模的職訓中心，平時也推動非常多協助青年的服務措施，也期許應屆畢業的青年學子能到分署接受職涯諮詢、就業服務及職業訓練，讓自己也成為專業人士。

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