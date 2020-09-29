合歡山公路刨路施工交管延長 趕雙十國慶前完工

台14甲線是通往合歡山的必經幹道，為提升路面品質，公路總局分段刨鋪翠峰到昆陽段路面，並實施交管，原訂本月底完工，唯工程延宕，公告延至10月30日；但承辦的埔里工務段則表示，完竣會提前解除交管，最快國慶日前就能完工。

台14甲線「合歡山公路」西起南投縣仁愛鄉，東至花蓮縣秀林鄉，全長約41公里，沿線有清境農場、青青草原、翠峰和武嶺等熱門景點，更是通往合歡山的必經道路，支應當地蔬果農產運輸，例假日或寒暑假旅遊車流量大，道路使用率高。

為提升台14甲線公路品質，埔里工務段9月7日起針對18K（翠峰）至27K（昆陽）進行路面改善作業，每天上午8時到下午5時30分實施交通管制，分段施工刨鋪路面，原訂本月底完工，但昨公告延至10月30日，交管期限也延長。

埔里工務段表示，因考量仁愛清境、武嶺及合歡山等地為國內旅遊熱點，假日往返台14甲線合歡山公路的車流量大，因此例假日暫停施工，不實施交管；另平日也會依現場車流機動調整放行，整體工程而稍有延宕，因此公告延後完工時間。

不過，埔里工務段也提到，施工期間雖公告延長至10月30日，但提前完工就會提前公告，並解除現場交管，而目前整體刨鋪工程進度，其實也已接近尾聲，最快可望在雙十國慶日前就能完工，但實際完工日期仍得視現場施工狀況而定。

而施工期間，交通管制仍採整點放行，雙向各輪流放行10分鐘，也會視現場狀況機動調整，請用路人遵照交管人員指揮行駛；例假日暫停施工，不實施交管，也建議民眾上山前多利用省道即時交通資訊或收聽警廣路況廣播，掌握路況資訊。