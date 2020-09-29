即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

勞動部勞動力發展署中彰投分署為了宣傳青年就業獎勵政策，要自家女同事拍MV來宣導，卻引來負評如潮。事實上，近年政府機關都喜於要求公務員自拍影片宣傳，理由雖冠冕堂皇說是為了宣傳，但他們放下應該專心從事的公務，卻把精神用在成效有限的非專業上，得不到應有的成果又把公務預算浪費了，長官們實在應該檢討、檢討。

據指出，這些拍攝MV的中彰投分署女職員來自該分署不同單位，平常各有各的業務要辦，他們不僅不是舞蹈專業，也僅訓練了半天，要拿出什麼好成果，本就不可能，但他們仍在長官「號召」下，犧牲了周末本該休息的時光拍攝，結果不僅得不到預期效果，還引來如負評，正如他們的長官所說「同仁們也相當難過」。

但是，會讓這群賣力演出的中彰投分署女職員難過，原因在於明明不是他們的專業，為何長官卻要他們來做，而女職員們在長官要求下，能不做嗎？

事實上，稍具市場行銷觀念的人都知道，要做好行銷工作，不是片子拍了就有人看，還需要講究片子的內容、呈現方式，以及利用何種的平台進行，牽涉的原因很多，卻要公務員硬著頭皮上場，這樣對嗎？

以中彰投分署自拍影片行銷而言，它不該怪舞跳的好不好，或影片中演出的人漂不漂亮，更不是經費不夠，或是時間倉促，而是勞動部的官員們在要求這麼做的時候，可曾清楚想過該把預算如何運用，而不是以為只要有人上陣就好。