台中車站商圈 防塞車替代路線圖看這邊

為因應中秋連假帶來的人潮、車潮，台中市第三警分局特別製作台中車站商圈附近的替代道路路線圖，提供民眾在中秋連假旅遊台中市時的參考，另外第三警分局也針對台中車站、國光客運轉運站、台74快速道路等要道，配置警力、義交等人力，以確保用路人的交通品質不受影響。

台中市第三警分局表示，已提前制定「中秋節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將按計畫於假期前1天（9月30日)至最後1天(10月4日) 針對轄區台中火車站、國光客運轉運站、台74線快速公路、中投公路路段等重要交通要道及周邊道路，派遣警力，維護交通順暢維持車流順暢。並於假期期間(10月1日-4日)，就台中市東、南區交通樞紐帶、觀光景點、大型購物商場周邊加強交通指揮疏導暨守望、巡邏勤務。

第三警分局表示，分局也製作台中車站附近的替代路線圖，提供民眾行駛時參考，另外，警察工作沒有假期，中秋節連續假期將結合義交共同維護本市東、南區交通順暢，用路人應遵守交通管制措施及交通指揮人員指揮耐心行駛，並避免違規並排停車、臨時停車、迴轉等。