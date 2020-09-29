台中車站商圈 防塞車替代路線圖看這邊
為因應中秋連假帶來的人潮、車潮，台中市第三警分局特別製作台中車站商圈附近的替代道路路線圖，提供民眾在中秋連假旅遊台中市時的參考，另外第三警分局也針對台中車站、國光客運轉運站、台74快速道路等要道，配置警力、義交等人力，以確保用路人的交通品質不受影響。
台中市第三警分局表示，已提前制定「中秋節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將按計畫於假期前1天（9月30日)至最後1天(10月4日) 針對轄區台中火車站、國光客運轉運站、台74線快速公路、中投公路路段等重要交通要道及周邊道路，派遣警力，維護交通順暢維持車流順暢。並於假期期間(10月1日-4日)，就台中市東、南區交通樞紐帶、觀光景點、大型購物商場周邊加強交通指揮疏導暨守望、巡邏勤務。
第三警分局表示，分局也製作台中車站附近的替代路線圖，提供民眾行駛時參考，另外，警察工作沒有假期，中秋節連續假期將結合義交共同維護本市東、南區交通順暢，用路人應遵守交通管制措施及交通指揮人員指揮耐心行駛，並避免違規並排停車、臨時停車、迴轉等。
第三警分局提醒，配合台中火車站旁大智路貫通，請民眾務必遵照號誌、標誌指示行駛，維護火車站周邊通行順暢，另近期東區建成路、南區五權南路地下道封閉施工，民眾可行駛周邊替代道路，提早避開車流較多路段。
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