中秋連假交通疏導 台76線匯國道埔鹽段匝道封閉

因應中秋節連假，彰縣警局今天公布交通疏導措施；縣警局指出，台76線快速道路南下匝道匯入中山高埔鹽交流道10月1日及2日全日封閉，北上匝道匯入埔鹽交流道則在3日、4日全日封閉。

彰化縣警察局今天發出新聞稿，說明10月1日到4日中秋節連假的交通疏導因應措施；其中在埔鹽系統交流道方面，台76線快速道路匯入中山高南下埔鹽系統交流道部分，南下方向在10月1日及2日全日封閉，北上方向在10月3日及4日全日封閉。

縣警局指出，除了台76線快速道路匯入國道中山高速公路埔鹽系統交流道封閉外，縣內在連續假日易壅塞路段包括員林市台76線與中山路口、員林市台76線匝道、溪湖鎮員鹿路與西環路口以及田尾鄉公路花園等，會安排員警在現場指揮交通，指引駕駛人行駛替代道路。

縣警局表示，鹿港天后宮和老街區，鹿港天后宮因遊客眾多，呼籲民眾將車停在鹿港鎮內的15處停車場，車輛停放好後，再騎乘YouBike遊玩鹿港鎮區；外縣市民眾可以走中山高彰化交流道，接彰鹿路進入鹿港；或是從台76線、17線以及台61線接彰144線道進入鹿港。