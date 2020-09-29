影／給他釣竿圓夢 獨居阿公首次海釣眾人陪釣魚

老五老基金會石岡服務中心今天辦「獨居長輩一日海釣」圓夢計畫活動，社團法人台中市台灣釣魚人大聯盟協會一起幫長者圓夢，安排獨居長輩到台中港釣魚，一圓年輕時的夢想，80歲獨居的蔡基堯釣起第一尾小魚時，高興笑開懷。

今天早上，基金會社工、志工開車帶著阿公們到台中港海釣，台灣釣魚人大聯盟協會安排了魚群豐富的一區給阿公們盡情海釣，台中市台灣釣魚人協會理事長詹宗欽在旁耐心教阿公海釣，台中市議員施志昌到場為阿公們加油。

80歲獨居的蔡基堯阿公小時候在梧棲區出生，是海邊長大的孩子，熟悉也喜愛釣魚，他年輕時常到各地溪流釣魚，後來搬到東勢偏遠山區，離海邊遙遠，他年紀漸長身體有些狀況，手術後也很少外出活動只能待在家中，他常想起年輕時的釣魚時光，社工主動連絡台灣釣魚人大聯盟協會，安排台中港海釣，想讓阿公回到家鄉一圓釣魚夢。

阿公今天到台中港，穿好救生衣拿起釣竿時說好重，一旁有志工幫忙拉竿，還有釣友先釣到白帶魚，拿給阿公先過過癮；蔡基堯說，他行動不便，3年前已無法再去郊外釣魚，今天重拾釣竿，很興奮，力氣都上來了。

台灣釣魚人大聯盟協會表示，能參與這次長輩的圓夢活動很有意義，沒想到自己日常的休閒活動竟然會是長輩們心中遙不可及的心願，看到阿公們臉上開心滿足的笑容覺得很值得。