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投70線懸臂棧橋設計拚金質獎 希望改善南投山區道路

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱希望投70線棧橋式施工，能改善山區道路並減少對環境影響。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱希望投70線棧橋式施工，能改善山區道路並減少對環境影響。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮往仁愛鄉中正村沿途道路狹窄，交通困難，縣府以投70線為替代道路，設計懸臂式棧橋拓寬路面，總長達800公尺，兼顧地貌及生態環境，南投縣提報角逐第20屆公共工程金質獎，希望順利入選，作為成為山區道路改善工法的典範。

投70線自投69線紅仙水隧道銜接至投71線，全長3.6公里，是埔里往仁愛中正村、法治村及萬豐村等替代聯外道，但0K至0.8K處路幅僅2.5米寬，雙向會車困難。經考量現有地形地貌、避免大幅開挖損及地質安全，南投縣工務處採用懸臂式棧橋設計，鋪設長達800公尺，透空路面約4米。

公共工程委員會技監吳明峰帶領5名專家會勘，聽取設計、監造、施工單位簡報，南投縣長林明溱說，南投縣幅員廣大，許多部落在山區，但道路幅狹窄、路況不佳。投70線上有陡峭邊坡，下有深谷，若以傳統工法，勢必開挖大量土方及移除原生林木，採取對環境生態友善的棧橋工法設計施工，目前工程進度超前，已達88.41%，如果能得到金質獎肯定，可望成為改善山區道路典範。

工務處表示，投70線僅860公尺尚未拓寬，將原有3米寬道路拓寬為7.5公尺雙向道路，內容包括鋼棧橋743公尺、鋼鈑護欄751公尺、支承座743公尺、豎井消能池9座等。因上邊坡岩層風化破碎，增加臨時擋土設施及電桿保護設施等，追加1075萬元經費。

棧橋設計土方量僅傳統0.24倍，混凝土量為傳統0.87倍，鋼筋量為傳統工法3.66倍，總排碳量為傳統工法0.64倍，對林區影響為傳統工法0.35倍，懸臂式棧橋工法增重僅2.8公噸，為傳統擋土牆20.7公噸的13.5%，有效減輕邊坡荷重，棧橋鋼材也考量環境條件做適當處理包覆，難用年限預計可達100年，未來則以橋檢系統進行定期檢測。

南投縣投70線以懸臂棧橋設計，可望改善山區道路狹窄拓寬困難等問題。圖／本報資料照片
南投縣投70線以懸臂棧橋設計，可望改善山區道路狹窄拓寬困難等問題。圖／本報資料照片

埔里 替代道路

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