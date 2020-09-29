台中市3校學生疑食物中毒 5人仍住院觀察
台中市文華高中、衛道中學及豐原高商等校住宿生疑因食用某餐盒工廠的晚餐後發生食物中毒現象，台中市衛生局今天表示，目前仍有5人住院觀察中，檢體採驗結果最快2週出爐。
台中市食品藥物安全處陸續接獲通報文華高中、衛道中學、豐原高商住宿生，分別為47人、31人及52人，疑似食用由中市北區某餐盒工廠供應晚餐後，陸續出現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，分別就醫治療，而衛生局稽查人員也前往學校採樣調查。
台中市衛生局長曾梓展指出，市府26日接獲學校通報，有3所學校高中住宿生宿生，疑似食用某餐盒工廠供應晚餐後，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，目前還有5人留院觀察中，其餘已返家休養，食安處當日獲報後，立即前往3校調查採樣，並勒令這家餐盒廠暫停作業。
食安處表示，採檢結果最快2週後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則將依違反食安法規定，將相關業者移送司法偵辦。
台中市教育局指出，將持續追蹤學生後續身體狀況及學校處理情形，並請學校加強學生食品衛生及疾病防治等衛教宣導，同時落實校園環境消毒，待檢體檢驗結果出爐，確定責任歸屬後，將函知學校並請學校依契約規定辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言