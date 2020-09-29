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台中動漫10/9~18開展 有知名大咖秀趕快來互動
第4屆｢2020台中國際動漫博覽會」10月9日至18日在文化部文化資產園區開展，今年以「Hito Taichung！畫自己的主場」為主題，策展主軸運動、熱血元素，邀請日本知名IP｢戰鬥陀螺 爆烈世代 G」、｢棒球大聯盟2nd」及台灣IP｢宅男打籃球」展出，為參與者打造耳目一新的體育課及動漫課。
台中市政府今舉行展前記者會，知名動漫表演團體「KIRABASE」帶來甜美又熱力四射的動漫歌曲揭開序幕，另與國立台中科技大學動漫社學生合作，邀請他們cosplay，新聞局長黃國瑋局等人宣布「2020台中國際動漫博覽會」開展日期。
新聞局長黃國瑋說，展覽規劃發想原是搭配東京奧運，東京奧運預定明年7月23日開幕，成為「征服新冠病毒的奧運」，台中動漫展以動漫交流為我國選手加油，為奧運暖身展出， 熱血運動為今年動漫增添話題。
｢2020台中國際動漫博覽會」10月9日開幕，將營造嘉年華形式，邀台中城市棒球隊中信兄弟的PS女孩到現場加油，國立台中科技大學動漫社COSPALY大家熟悉的動漫角色。
台中市政府新聞局表示，這次展出有別於以往動漫展，打破動漫展常見的出版社與漫畫IP的界線，透過整體策展，規劃情境式互動展區，還有小朋友最愛的戰鬥陀螺大賽，不僅靜態看展，還有互動體驗。
展覽除IP主題外也邀請台中漫畫工會及在地動漫社團展出，系列活動「動漫跨界合作工作坊」COSPLAY大師班等課程，學員作品24日成果展，國內知名coser席珍、司馬懿、紅月司及唐維駿盛裝出席講評分享。
有關「2020台中國際動漫博覽會」詳細活動內容及最新資訊，民眾可持續關注活動官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaiCAF/。
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