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觀光工廠打造巨大釣魚機搶客 吸引萬人體驗
中秋連假將至，台中市潭子區釣魚主題觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」打造一座直徑7米大的「釣魚機」，不僅能供遊客打卡拍照，整點時刻還會隨著音樂轉動，遊客甚至可以拿起海釣竿開釣，親朋好友能夠互相比拼釣起的魚兒數量，開放迄今已吸引超過萬人體驗。
寶熊漁樂碼頭指出，「巨無霸熊熊釣魚機」自今年1月開放至今已超過萬人體驗，目前巨無霸釣魚機的紀錄保持人是一名部落客，3分鐘可釣起16隻魚，歡迎各路好手前來體驗刷新排行紀錄。遊客只要在漁村商店街指定商店當日購物累積滿500元，即可至服務台兌換體驗號碼牌乙張，年滿6歲就能挑戰，各場次數量有限，發完為止。
寶熊漁樂碼頭表示，若手上的振興三倍券還沒花完，10月底前可至寶熊漁樂碼頭消費200元再送200元的超值優惠，只要加入「寶熊漁樂碼頭LINE@」即可獲得振興優惠券，憑200元振興券+line贈送的「振興優惠券」，就可以買到400元的商品，每人限兌換一次。
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