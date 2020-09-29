觀光工廠打造巨大釣魚機搶客 吸引萬人體驗

中秋連假將至，台中市潭子區釣魚主題觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」打造一座直徑7米大的「釣魚機」，不僅能供遊客打卡拍照，整點時刻還會隨著音樂轉動，遊客甚至可以拿起海釣竿開釣，親朋好友能夠互相比拼釣起的魚兒數量，開放迄今已吸引超過萬人體驗。

寶熊漁樂碼頭指出，「巨無霸熊熊釣魚機」自今年1月開放至今已超過萬人體驗，目前巨無霸釣魚機的紀錄保持人是一名部落客，3分鐘可釣起16隻魚，歡迎各路好手前來體驗刷新排行紀錄。遊客只要在漁村商店街指定商店當日購物累積滿500元，即可至服務台兌換體驗號碼牌乙張，年滿6歲就能挑戰，各場次數量有限，發完為止。