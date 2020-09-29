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勞動部要求女職員自拍宣傳影片 未達目的卻引來負評
勞動部勞動力發展署中彰投分署的官方粉絲團自拍的一部「青年就業獎勵」宣傳影片，片中幾名分署女職員穿著T恤、短褲、露肚臍跳舞宣傳，雖以非專業而言已是非常賣力，但網友們看了反應不佳，還引來許多負面批評，昨緊急下架。
影片中有7名女性在中彰投分署前穿著短褲熱舞，場景也還特別轉換至工廠內，邊跳邊唱說明有關獎勵青年就業的相關政策，但因動作不夠俐落等原因，引發不少網友批評。
有網友形容「比莒光園地還尷尬」、「我以為在看中文配音的越南片」、「蓬萊仙山……？」「預算過多！銷毀~~~」、「這是什麼國小熱舞社成發嗎？」影片有沒有達到宣傳效果難以評估，倒是讓網友留下了700則幾乎是一面倒的負評。
勞動部勞動力發展署說，因為預算有限，所以中彰投分署的同仁自行發想，並請老師教了半天就上場拍攝，「大家很努力協助宣傳，也都花時間來練習」影片預算約5萬元，但因網友負評動多而下架，影片中的女職員則相當難過。
對於此事件，也有讀者說，近年政府機關都喜要求公務員自拍影片宣傳，但他們放下應該專心從事的公務，卻把精神用在成效有限的非專業上，實在應該檢討。
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