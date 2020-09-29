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奧萬大10月推森林療癒 深入自然山林放鬆五感

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區內生態資源豐沛，活氧、芬多精、負離子更號稱「奧萬大珍貴三寶」，奧萬大自然教育中心因此善用資源規劃10月森林療癒小旅行，受民眾歡迎，雖已截止額滿仍有民眾詢問，若想候補可關注其粉專公告。

林務局指出，森林中富含氧氣、芬多精和負離子，林木還能攔截捕捉空氣中懸浮微粒，因此山林間PM2.5數值低，空氣品質佳；另多項研究發現，在森林裡活動，能提高人體副交感神經活性，幫助自律神經平衡，有助於紓壓和預防疾病。

根據林務局監測資料顯示，奧萬大瀑布區每立方公分的負離子含量達989至2346個，是都市區的3至8倍；香杉步道、櫻花步道和賞鳥平台周邊林木釋放出以松烯與檸檬烯為主的芬多精，而松烯能殺菌、抗發炎，檸檬烯具抗焦慮和鎮靜功效。

南投林管處表示，奧萬大森林為原生針、闊葉混合林，保留原生林風貌，同時擁瀑布溪流群等具環境多樣性，還蘊含高濃度負離子、芬多精和活氧，可說是森林中最療癒的黃金組合，因此鎖定銀髮族、親子及上班族3大客群開辦森療課程。

奧萬大自然教育中心因此在10月7至8日（銀髮族）、17至18日（上班族）及24至25日（親子）推出計3梯次2天1夜「森活好放鬆」小旅行，盼將帶領民眾在大自然放鬆五感，體驗並享受芬多精、負離子、活氧帶來的身心感受。

只不過，森林療癒正夯，3梯次均已截止且額滿，但沒報到名也不用太失望，奧萬大自然教育中心表示，後續若有名額釋出，會在臉書粉絲專頁公告；另林務局國家森林遊樂區今年底前得任選免費入園1次，民眾也能把握機會入園森呼吸。

奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大自然教育中心善用山林資源今年推出10月森林療癒小旅行，很受民眾歡迎。圖／南投林管處提供

奧萬大 森林遊樂區

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