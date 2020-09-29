獨／106歲人瑞老師 能為學生禱告超過1分半鐘

昨天是教師節，台中市明台高中的校友們每年此時，都會相約去探望如今已106歲的老師尤德馨，並與老師一起餐敘；老師都還能精神奕奕的與學生們聊天並帶著大家禱告，且一禱告就超過1分半鐘，祝大家身體健康、學業順利。

明台高中校長林垂益說，尤德馨是1960至1975年時在該校教國文，也擔任過教務和訓導主任，當時該校還名為還萊園中學。尤德馨退休後身體一直很硬朗，目前仍在基督教會擔任長老，學校校慶時也曾特別邀請這位人瑞級的老師返校致詞。

林垂益說，尤德馨的學生們現也都已白髮蒼蒼，但大家都不曾忘記這位老師，每年教師節都帶著自己的家人一起去探望老師，還帶著老師外出吃飯；也曾因人數多，就在尤德馨家裡以自助餐方式舉辦。

他說，據校友們說，尤德馨在校時對學生教育十分有耐心，學生遇到任何困難也都非常關心並協助解決，也因為這樣，讓大家一直難忘，感覺像是自己家人一般。