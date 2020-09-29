中秋國慶連假不用出國！台中2處限時賞味新景點迎賓

中秋、國慶連假何處去？不用出國也能在台中賞「期間限定」到今年底的七期台式老宅邸「美感公園」藝文特區、龍井東海藝術特區遊園北路「奇幻森林」大型裝置藝術展等二處文青打卡風的漫遊新景點。

台中聯聚建設旗下的理仁建設首件輕豪宅案「理仁柏舍」基地，在建商巧手下，將達新工業舊有宿舍與老宅邸變身為美感公園。地點在台中地王新光大遠百正對面、西屯區惠安巷20號。

理仁柏舍美感公園邀台北藝術團隊「沉波立見」與專業藝術策展人，在達新工業舊有宿舍前廣場打造「編織之森」大型裝置藝術；隔著一道豪宅私邸的鐵門，裡頭台式透天老宅邸是達新創辦家族的起家厝，傳統鍛造鐵窗花訴說昔日風華。

理仁建設總經理陳瑞豐說，理仁柏舍美感公園不只期間限定的活動，更是理仁柏舍對未來建築設計概念的具體呈現，如綠色共生、自然閱讀與五感美學，活動到今年12月13日，開放時間為每周六日上午11時到晚間6時，不但有攜手「火山花店」打造假日花店，更多訊息歡迎加入官方LINE帳號或臉書粉專。

陳瑞豐指出，「理仁柏舍」由聯聚團隊操刀45坪標配宅，鎖定年輕企業主、都市新貴，建築外觀採新現代風格，外觀列柱設計調節室內光線與溫度，並以錯層陽台設計垂直綠化，打造離塵不離城、 與自然共生的美感公園宅。

精銳建設在龍井遊園北路推出新案「精銳闊」，基地化身第六屆AAM精銳藝術節「藝游位境」奇幻森林地景藝術，展期到12月27日。