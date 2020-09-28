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首家民宿改長照機構今啟用 造福偏鄉在地老化人口

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣松柏民宿改為綜合長照機構，開幕典禮有演藝團體表演。圖／衛生局提供
彰化縣松柏民宿改為綜合長照機構，開幕典禮有演藝團體表演。圖／衛生局提供

彰化縣首座民宿風綜合型長照機構─松柏日間照顧機構，今天啟用，以社區照護模式取代傳統的機構安置模式，提供日間照顧、居家照顧、臨時住宿等多項服務，目前有30名長者入住。

松柏綜合長照機構座落溪州鄉，是彰化縣第廿九家日照中心，原本是民宿設備，經過改造，變成高優質照顧場所，今天啟用典禮有國策顧問何黎星、彰化縣政府秘書賴沛然、彰化縣衛生局長葉彥伯、縣議員李浩誠、溪州鄉長江淑芬、社頭鄉長劉錦昌、松柏綜合長照機構執行長金詠順、榮光村長阮金美、榮光社區發展協會理事長戴章廷理及各級民意代表、地方仕紳參加。

推動「在地老化」是彰化縣政府長照服務的重要指標，尤其偏鄉資源不足，松柏長照機構安排生活自立訓練、懷舊互動、健康促進、認知動腦、音樂律動、藝術手作等課程，長者參加各項課程達到生活即復健，延緩退化，減輕家中照護負荷，提高生活尊嚴和生活品質。

長照 民宿

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