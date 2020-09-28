台中花博卡庫存144萬張怎麼用？ 藍綠議員紛獻策

台中市政府議會今進行市長施政報告，多位藍綠議員針對明年新公車優惠政策，紛獻策，建議市府善用庫存的144萬張「花博卡」。

國民黨市議員黃馨慧表示，因應新免費公車「市民限定」綁卡，市長承諾製作18萬張悠遊卡送給國小學生，但目前庫存價值近9千萬、144萬張花博卡囤放在倉庫「無人聞問」沒處理「花博卡」前，又再作新卡，都是民脂民膏，市府應開源節流。

民進黨議員何敏誠表示，盧市長號稱「完工市長」只要前朝建設就會完工，如今市府宣布明年起，雙十公車政策只限定市民使用，花博卡本來就是準備轉為市民卡之用，因此要求盧市長應該信守完工市長承諾，延續政策，將花博卡轉市民卡。