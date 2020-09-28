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台中花博卡庫存144萬張怎麼用？ 藍綠議員紛獻策

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員邱素貞建議，花博卡應轉市民卡。記者陳秋雲／攝影
台中市議員邱素貞建議，花博卡應轉市民卡。記者陳秋雲／攝影

台中市政府議會今進行市長施政報告，多位藍綠議員針對明年新公車優惠政策，紛獻策，建議市府善用庫存的144萬張「花博卡」。

國民黨市議員黃馨慧表示，因應新免費公車「市民限定」綁卡，市長承諾製作18萬張悠遊卡送給國小學生，但目前庫存價值近9千萬、144萬張花博卡囤放在倉庫「無人聞問」沒處理「花博卡」前，又再作新卡，都是民脂民膏，市府應開源節流。

民進黨議員何敏誠表示，盧市長號稱「完工市長」只要前朝建設就會完工，如今市府宣布明年起，雙十公車政策只限定市民使用，花博卡本來就是準備轉為市民卡之用，因此要求盧市長應該信守完工市長承諾，延續政策，將花博卡轉市民卡。

民進黨市議員邱素貞表示，花博卡應轉型實名制台中市民卡，以現行卡片區分市民和非市民，符合新公車優惠政策，邱素貞認為，市民共申請150萬張花博卡，顯見台中市民已有一半以上民眾擁有花博卡，轉型市民卡後不需再捨近求遠、多此一舉再行綁卡擾民。

台中市議員黃馨慧建議，因應明年公車優惠新政策，6到12歲的卡片可善用庫存的花博卡。圖／黃馨慧提供
台中市議員黃馨慧建議，因應明年公車優惠新政策，6到12歲的卡片可善用庫存的花博卡。圖／黃馨慧提供

花博 公車 台中市

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