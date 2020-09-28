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南投藍田書院祭孔見魁星 文武廟、惠德宮獻佾舞

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣「藍田書院」昨祭孔進行文廟書院才有的科甲聯登、魁星踢斗儀式。圖／南投縣政府提供
南投縣「藍田書院」昨祭孔進行文廟書院才有的科甲聯登、魁星踢斗儀式。圖／南投縣政府提供

今天是9月28日至聖先師孔子誕辰，為紀念孔夫子2570週年誕辰，各地舉辦祭孔大典，南投縣藍田書院、草屯惠德宮、日月潭文武廟也循古禮辦理，其中文武廟釋奠佾舞場面浩大，藍田書院則呈現文廟書元才有的科甲聯登、魁星踢斗儀式。

南投市「藍田書院」是三級古蹟，今祭孔進行祝壽三獻禮儀式，由該書院主委蕭煥奎擔任主祭者，帶領書院幹部、正乩生、男女鸞下生、善信人等恭請上香禮，縣府秘書長洪瑞智也率員團拜向至聖先師致意。

而藍田書院祭孔不同於其他寺廟之處，在於書院除古獻禮，更邀請歌劇團表演魁星踢斗，進行科甲聯登儀式；蕭煥奎說，藍田書院早期稱作孔子廟，春秋兩祭都會進行聖誕儀式，春祭是文昌帝君，秋祭則是至聖先師孔夫子。

其中，孔子誕辰之日除了行三獻古禮，最特別的地方，就是文廟書院才有的科甲聯登、魁星踢斗儀式，藉助科儀，祝福縣內所有學子文運大開、科甲聯登、文風燦爛、金榜提名，並敬祝全國老師教師節快樂。

草屯鎮惠德宮祭孔大典也由該廟董事長洪明山、鎮長簡景賢分別擔任奉祀官、正獻官，全程循古禮祭拜，並行迎神禮，並由駕前禮生執涼傘、香爐等隨鑾駕進行獻禮、送神等儀式，並由草屯國小學生擔任佾舞生，草屯國中學生擔任唱生。

日月潭文武廟每年祭孔大典最浩大，因循古禮湊齊108名文武佾舞生，在古樂聲中佾舞演禮向孔夫子神位行三獻禮；唯近年少子化嚴重，且當地多為小校，今年串連魚池國中、魚池及新城國小3校學生才湊齊108人，成祭孔之外的小插曲。

南投縣草屯鎮惠德宮由草中及草小生擔任唱生和佾舞生，獻演六佾舞並行祭拜禮。圖／草屯鎮公所提供
南投縣草屯鎮惠德宮由草中及草小生擔任唱生和佾舞生，獻演六佾舞並行祭拜禮。圖／草屯鎮公所提供
日月潭文武廟循古禮湊齊108名文武佾舞生，祭孔大典聲勢浩大。圖／南投縣政府提供
日月潭文武廟循古禮湊齊108名文武佾舞生，祭孔大典聲勢浩大。圖／南投縣政府提供
南投縣「藍田書院」昨祭孔進行文廟書院才有的科甲聯登、魁星踢斗儀式。圖／南投縣政府提供
南投縣「藍田書院」昨祭孔進行文廟書院才有的科甲聯登、魁星踢斗儀式。圖／南投縣政府提供

孔子 日月潭 教師節

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