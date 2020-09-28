日月潭萬人泳渡後 官民齊力淨潭清出63公斤垃圾
日月潭萬人泳渡昨順利落幕，日月潭國家風景管理處與雲品溫泉酒店今號召居民、泳士志工、周邊業者及機關團體等進行聯合淨潭活動，並協請在地漁民出動10艘船強化潭域水面清潔，實踐友善環境，盼透過串連出力為當地永續旅遊盡心力。
日管處指出，萬人泳渡是國內指標性大型活動，每年都湧進大批人潮，難免也會帶來垃圾，因此去年就與雲品溫泉酒店合作，在泳渡結束的隔天進行聯合淨潭活動，今年也延續辦理共同號召在地居民、業者、機關團體及泳士們共同參與響應。
而今天的淨潭除鎖定泳渡上岸消費熱區「伊達邵碼頭」商圈及步道進行清掃，還新增5條水域路線，因此除縣府、台電、魚池公所環保志工、伊達邵國小等團體單位，在地區漁會及水域遊憩觀光發展協會也派出10艘工作船來協助水域清理。
雲品溫泉酒店則協助號召泳士留下來清理，副總經理張倚蘭說，雲品將「友善環境、永續經營」作為經營目標，除飯店內落實環保行動，也自發性鼓勵員工從雲品周邊出發撿垃圾，而泳渡不僅是一場運動賽事，因此上網號召泳士留下來淨潭。
「陸地動夾，水域靠撈！」日管處管理課表示，泳客橫渡潭區多是輕便下水，因此水面垃圾大部分是保麗龍、海綿、漁網等廢棄物，並非泳客製造；但陸地垃圾以食物餐盒、飲料杯或瓶罐等居多，口罩倒是罕見，可見民眾都有「戴」回家。
日管處長洪維新則表示，今年在雲品上網號召泳士及在地居民、業者、機關團體協助下共有約250人次參與，清除垃圾量達63公斤，一般垃圾占7成、資收物3成，盼透過淨潭串連官民力量讓美麗「泳」駐日月潭，也落實當地永續旅遊。
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