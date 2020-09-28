推名牌採購新品發表 台中日曜、中友百貨搶中秋商機
新冠肺炎使得原本有出國購物習慣的民眾多無法成行，台中日曜天地OUTLET看到這樣的商機，後天起至下個月26日舉辦歐洲名牌採購會，有30大歐洲名牌全面2折起、滿千再折百展售。中友百貨也趁著中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日。
這些歐洲名牌有ARMANI、GUCCI、Benetton、英國BURBERRY、法國巴黎Le coq Sportif 等，不論是精品時裝、名牌包還是奢華錶款全面下殺2折起，滿千再折百，不用出國也能划算買。
日曜天地OUTLET表示，只要消費滿額，不但可以抽澎湖雙人來回機票，後天至10月4日，民眾攜帶行李箱到店購物，還直接送100元購物金。
中友百貨下個月1日中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日，現場除了有人氣角色等身拍照版、2米高立體上弦月可以讓粉絲一次拍個夠！還有月野兔造型地墊、露娜造型頸枕等18項全新限量周邊商品展售。地點在中友百貨C棟13樓國際大廳。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言