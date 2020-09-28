快訊

影／我漁船遭擦撞後 日本船艇後方緊追不捨影片曝光

女記者轉播遭諷「像看A片」 美廣播人慘丟工作

推名牌採購新品發表 台中日曜、中友百貨搶中秋商機

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
日曜天地OUTLET表示，民眾攜帶行李箱到店購物，還直接送100元購物金，且全場都可用。記者黃寅／攝影
日曜天地OUTLET表示，民眾攜帶行李箱到店購物，還直接送100元購物金，且全場都可用。記者黃寅／攝影

新冠肺炎使得原本有出國購物習慣的民眾多無法成行，台中日曜天地OUTLET看到這樣的商機，後天起至下個月26日舉辦歐洲名牌採購會，有30大歐洲名牌全面2折起、滿千再折百展售。中友百貨也趁著中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日。

這些歐洲名牌有ARMANI、GUCCI、Benetton、英國BURBERRY、法國巴黎Le coq Sportif 等，不論是精品時裝、名牌包還是奢華錶款全面下殺2折起，滿千再折百，不用出國也能划算買。

日曜天地OUTLET表示，只要消費滿額，不但可以抽澎湖雙人來回機票，後天至10月4日，民眾攜帶行李箱到店購物，還直接送100元購物金。

中友百貨下個月1日中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日，現場除了有人氣角色等身拍照版、2米高立體上弦月可以讓粉絲一次拍個夠！還有月野兔造型地墊、露娜造型頸枕等18項全新限量周邊商品展售。地點在中友百貨C棟13樓國際大廳。

中友百貨下個月1日中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日。圖／中友百貨公司提供
中友百貨下個月1日中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日。圖／中友百貨公司提供
日曜天地OUTLET表示，民眾攜帶行李箱到店購物，還直接送100元購物金，且全場都可用。記者黃寅／攝影
日曜天地OUTLET表示，民眾攜帶行李箱到店購物，還直接送100元購物金，且全場都可用。記者黃寅／攝影
中友百貨下個月1日中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日。圖／中友百貨公司提供
中友百貨下個月1日中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日。圖／中友百貨公司提供

中秋節

延伸閱讀

迎接中秋連假 高公局籲用路人提早檢查車況

端午國5塞32小時 林佳龍：有信心中秋能控制

台灣最老水庫台南虎頭埤 中秋連假推優惠與延長開放

「十一」大陸國內遊料達5.5億人次

相關新聞

日月潭萬人泳渡後 官民齊力淨潭清出63公斤垃圾

日月潭萬人泳渡昨順利落幕，日月潭國家風景管理處與雲品溫泉酒店今號召居民、泳士志工、周邊業者及機關團體等進行聯合淨潭活動，...

環島遊輪夯卻跳過台中 盧秀燕：中央轄管全力爭取

環島遊輪因國內報復性旅遊正夯，台中市議員楊典忠今在議會市長施政報告詢問市長盧秀燕，去年到台中的國際郵輪減剩一艘，他擔心「...

台中大安媽祖園區歷任3市長 盧市府改ROT明年完成規劃

台中市議會今天議程進行市長施政報告，民進黨議員施志昌針對大安媽祖園區久未啟用，恐淪6.29億大型蚊子館。他表示，大安媽祖...

傳台積電擴廠 議員：能源政策不變中市應拒「毒蘋果」

國民黨台中市議員李中今在議會肯定盧市府減碳丶減PM2.5，維護市民健康的成績，但提醒市長要小心「台積電」這顆高耗能且讓中...

大甲鐵砧山雕塑公園新建觀景台和遊憩設施 30日啟用

台中大甲鐵砧山雕塑公園改善工程已完工，預計後天啟用，新增觀景平台，可欣賞附近美景，另有全齡式體健設施、全台首座漂浮式網床...

湯婆婆急了！彰化縣衛生局乳癌篩檢宣導搭上吉卜力

10月是國際乳癌防治月，彰化縣衛生局趕搭日本知名動畫公司吉卜力工作室經典劇照熱潮，以乳癌篩檢為衛教宣導主題，搭配新奇有哏...

綠批市府賣地炒高方價 盧秀燕：投資與負債要分清楚

台中市議會今天進行市長施政報告。民進黨多位議員指盧市府是「炒地狀元」每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，兩年總計27...

員林市中正路3天完工 萬年圳加蓋被打回票年底完工

彰化縣員林市運用管線施工補償金4000萬元，陸續刨除和改善路面，今天起一連3天員林市市場的中正路刨除路面，另開挖萬年路的...

女力出頭天 彰化縣開辦女力創業課程

彰化縣政府勞工處委由彰化縣商業會第一次開辦女女力展翅就創業課程，開設電商平台培訓、直播達人創意、婚禮新娘秘書及輕食品味等...

台中跨出智慧城市重要一步 大數據治理空品與交通

台中市政府、華碩雲端公司及國研院國網中心以「台中市重要路口空氣品質與交通車流相關因素之關聯探討」進行大數據分析驗證，三方...

葫蘆墩文化中心文物特展 豐原百年文物再現

台中市葫蘆墩文化中心今天起至10月25日，安排迴遊老「店․廠․司」文物特展，展出豐原地區傳襲四代的百年茶莊、營運一甲子飯...

彰縣永靖鄉代會正副主席出包 訂10月重選

彰化永靖鄉代會主席林大福等人5人2019年涉嫌賄選被起訴，全案經最高法院駁回上訴，判決定讞，正、副主席林大福和邱平舜緩刑...

熱門新聞

竹縣五峰鄉迎來首間超商 10月8日開幕居民遊客好期待

1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚

像極了護鈔！ 警方大陣仗 防彰化不二坊蛋黃酥之亂

黃文財卸任高雄輪船公司董座 將由交通局長兼任

花蓮驚現150公分寬雞肉絲菇 可賣近萬元

基隆漁夫鍋冠軍加海藻 亞軍融入法國廚藝預約才吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。