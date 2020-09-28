推名牌採購新品發表 台中日曜、中友百貨搶中秋商機

新冠肺炎使得原本有出國購物習慣的民眾多無法成行，台中日曜天地OUTLET看到這樣的商機，後天起至下個月26日舉辦歐洲名牌採購會，有30大歐洲名牌全面2折起、滿千再折百展售。中友百貨也趁著中秋節當天舉辦「美少女戰士-綺麗魅影」新品發表，展期至11月8日。

這些歐洲名牌有ARMANI、GUCCI、Benetton、英國BURBERRY、法國巴黎Le coq Sportif 等，不論是精品時裝、名牌包還是奢華錶款全面下殺2折起，滿千再折百，不用出國也能划算買。

日曜天地OUTLET表示，只要消費滿額，不但可以抽澎湖雙人來回機票，後天至10月4日，民眾攜帶行李箱到店購物，還直接送100元購物金。