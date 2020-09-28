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台中大安媽祖園區歷任3市長 盧市府改ROT明年完成規劃

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員施志昌希望大安媽祖園區趕快找出規劃方向，盡早解決。記者陳秋雲／ 攝影
民進黨台中市議員施志昌希望大安媽祖園區趕快找出規劃方向，盡早解決。記者陳秋雲／ 攝影

台中市議會今天議程進行市長施政報告，民進黨議員施志昌針對大安媽祖園區久未啟用，恐淪6.29億大型蚊子館。他表示，大安媽祖園區將從OT改成ROT，名稱仍是大安媽祖園區，能否吸引到民間投資仍難評估。施志昌希望，不論未來規劃如何，都要與地方討論，並盡快啟用。國民黨議員李榮鴻肯定市府正視問題積極解決，市長盧秀燕表示，明年完成規劃。

市長盧秀燕施政報告中提到，針對大安港媽祖文化園區OT案研議改採ROT方式辦理，後續也會重新評估基座建築的空間調整規劃，將自行車環台基地或沙雕美術館的概念列入營運項目可行性評估，發展多元的遊憩觀光，預計2021年完成整個規劃。

施志昌指出，大安媽祖園區歷經三任市長，但大安媽祖園區沒雕像導致廠商不肯進駐投資，這就像牛肉麵沒牛肉，送再多的小菜缺乏吸引力。他詢問大安媽祖園區規劃方向？朝向自行車園區或是沙雕美術館？雕像是否還要建？林筱淇表示，大安媽祖園區規劃由OT改成ROT，希望給市府一點時間來評估。

施志昌進一步問，大安媽祖園區是否還叫大安媽祖園區？林筱淇回答，目前名稱不變。施政報告提到可行性評估明年才完成，是否能吸引民間企業投資難評估。不論市府規劃方向，他希望市府能與地方溝通並且儘速啟用。

國民黨議員李榮鴻表示，大安港媽祖文化園區前市長胡志強開始推動，但到了前市長林佳龍時期被延宕，如今市長盧秀燕只好來收拾，希望觀光旅遊局盡速推動ROT案。 觀光旅遊局長林筱淇表示，會盡快找到優良廠商，有信心能完成。

盧秀燕強調，她能感受海線議員對大安媽祖園區的關心，很希望能成功，但礙於議會決議不能動用公務預算興建媽祖雕像，因此將這個案子從OT案修改為ROT案，這樣的變更市府需要一點時間調整，這樣的調整一方面是配合議會的要求，一方面就是要能做成，市府期盼也感謝議員支持。

大安港媽祖文化園區是很重大的建設，地方殷切期盼能盡速開發完成，帶動海線地區觀光發展，李榮鴻說，市府積極尋求解套他樂觀其成，也希望市府觀光旅遊局等相關單位能盡快推動，並且要聽取海線地區民眾的心聲，不要讓海線地區民眾再繼續等下去。

國民黨台中市議員李榮鴻肯定市府針對大安媽祖園區積極解套，提出解決策略。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員李榮鴻肯定市府針對大安媽祖園區積極解套，提出解決策略。記者陳秋雲／攝影

媽祖 盧秀燕 林筱淇

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