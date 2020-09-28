傳台積電擴廠 議員：能源政策不變中市應拒「毒蘋果」

國民黨台中市議員李中今在議會肯定盧市府減碳丶減PM2.5，維護市民健康的成績，但提醒市長要小心「台積電」這顆高耗能且讓中火舊機組無法停役的「毒蘋果」他認為，在中央沒有調整能源配比前，不歡迎台積電在台中繼續擴廠。

台中市長盧秀燕說，的確中央有來跟市府談，10部機組要加到12部，5根煙囪要再加2根，擴充發電量。

李中表示，有媒體報導台電的台中電廠供電計畫卡關，學者建議中央政府要考慮核三廠延役，不然恐怕會有備載容量率不足的危機，還有學者要市府和市民「想清楚要什麼」，似乎把經濟發展的燙手山芋丟給台中。

李中說，俗語「有一好沒兩好」，發展經濟前要思考用電量夠不夠。根據資料顯示，台積電在台南的5奈米廠需要72萬千瓦發電量，3奈米廠需要88萬千瓦發電量，兩者合計160萬千瓦，在興達電廠沒擴充發電量前，隨台積電用電量的激增，中電不只北送、可能還要南送。

李中指出，最近有消息傳出，台積電採用EUV製程的2奈米廠可能落腳中科附近，EUV製程的耗能比3奈米更驚人，雖然台電中火未來準備在台中新建兩部共260萬千瓦的天然氣機組，但台積電的用電十分龐大且不能中斷「這或許就是經濟部與台電堅持中火1到4號四部舊機組不除役、甚至於未來可能火全開的關鍵。」

李中表示，即便台積電購買綠電，但根本「杯水車薪」台積電台中廠用的就是煤電；如果中央不調整「以核養綠」政策，他建議盧秀燕市長面對台積電將來可能擴廠的議題務必要審慎考慮，別為了幾千人的就業而讓中火燃煤火力全開、犧牲280萬人的健康。