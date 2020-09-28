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大甲鐵砧山雕塑公園新建觀景台和遊憩設施 30日啟用

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員吳敏濟今天和台中市風管所長廖偉志等人，勘查已完工的大甲鐵砧山觀景平台等設施。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天和台中市風管所長廖偉志等人，勘查已完工的大甲鐵砧山觀景平台等設施。圖／台中市議員吳敏濟提供

台中大甲鐵砧山雕塑公園改善工程已完工，預計後天啟用，新增觀景平台，可欣賞附近美景，另有全齡式體健設施、全台首座漂浮式網床網管、小鳥洗澡缽等設施，提案爭取的市議員吳敏濟今天和風景區管理所人員到場了解新設施，歡迎後天30日大家到鐵砧山體驗。

台中市風景區管理所長廖偉志表示，鐵砧山是海線的一座獨立山丘，擁有很美的視野，過去因為樹林遮蔽，很難欣賞到周遭壯闊的景觀，非常可惜，市議員吳敏濟提出設置觀景台的構想，爭取到700萬元，市府在規劃雕塑公園改善計畫時，將觀景平台與體健設施結合，全部工程中央補助1425萬元，中市府2575萬元，總工程經費4000萬元，目前已全部完工，後天啟用。

廖偉志表示，鐵砧山有很多人登山健行，改善工程打造了全齡式遊具、暖身區，適合所有人使用。包括輪椅都可以輕易到達的沙坑，全台首見的漂浮式網床與飛躍網管，刺激的滑索，還有征服文具區，讓學生從平時被文具束縛之中得到解放。

鐵砧山木棧道觀景平台分東西二座，東側觀景平台將大安溪、火炎山、卓蘭、東勢及雪山山脈收入眼廉；西側觀景平台則可以欣賞西部海岸線，還是觀賞大甲夜景的好地方，木棧道符合無障礙坡度，是友善的觀景台。

吳敏濟表示，鐵砧山是歷史悠久的風景區，縣市合併前區內設施數十年不變，逐漸失去觀光吸引力，合併之初他爭取在鐵砧山上種植二千多株櫻花，但這只短暫吸引農曆年前後的賞櫻人潮；5年前他提案爭取設置觀景平台，將鐵砧山的觀光資源幅射到周圍的景觀，加上體健設施後，鐵砧山已經集觀光、遊憩、生態與體健於一身，具備吸引所有年齡層的條件，30日將啟用，歡迎所有鄉親上山。

大甲觀光產業促進協會創會理事長郭敬學表示，鐵砧山山頂是3000多年前的坪頂遺址，過去帶人導遊都是以生態為主，能參觀內容有限，久而久之，只剩下在地的登山客，現在充實了很多健身設施，又可欣賞周遭美景，可以吸引更多遊客來。

台中市議員吳敏濟（右二）今天和台中市風管所長廖偉志（左一）等人，勘查已完工的大甲鐵砧山觀景平台等設施。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟（右二）今天和台中市風管所長廖偉志（左一）等人，勘查已完工的大甲鐵砧山觀景平台等設施。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天和台中市風管所長廖偉志等人，勘查已完工的大甲鐵砧山觀景平台等設施。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今天和台中市風管所長廖偉志等人，勘查已完工的大甲鐵砧山觀景平台等設施。圖／台中市議員吳敏濟提供

鐵砧山 遺址 導遊

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