湯婆婆急了！彰化縣衛生局乳癌篩檢宣導搭上吉卜力

10月是國際乳癌防治月，彰化縣衛生局趕搭日本知名動畫公司吉卜力工作室經典劇照熱潮，以乳癌篩檢為衛教宣導主題，搭配新奇有哏的對白，連「神隱少女」的湯婆婆都急著要媽媽們做篩檢，既逗趣又切題，令人莞爾，且印象深刻。衛生局將劇照和對白搭配衛教內容作成宣導影片在衛生局FB播放。

日本知名動畫公司吉卜力工作室，日前釋出400張經典動畫劇照，開放大眾在「合理範圍內自由使用」，彰化縣衛生局保健科也從中挑選了15張劇照，以乳癌篩檢做為衛教主題，並搭配對白。

其中三張劇照對白特別有趣，一是：「阿嬤：寶貝孫女，快叫妳媽媽去做檢查，護理師一直打電話提醒！寶貝孫女；我知道了我會叫媽媽快去做檢查」、「職業婦女:我們下班也要揪團來去做乳房攝影檢查，要有健康的身體生活才能繼續工作」、「老公：政府補助45-69歲免費乳房攝影檢查每2年一次，只要帶健保卡就好唷!我帶妳去檢查。老婆:好啊!老公最好囉！」

衛生局表示，10月是國際乳癌防治月，彰化縣衛生局邀請女性同胞跟著吉卜力一起參加乳房攝影檢查。衛生局並提醒民眾「定期篩檢享健康」，政府補助45歲以上至未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。