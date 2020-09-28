綠批市府賣地炒高方價 盧秀燕：投資與負債要分清楚

台中市議會今天進行市長施政報告。民進黨多位議員指盧市府是「炒地狀元」每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，兩年總計270億遠遠超過前兩任總和。市長盧秀燕則表示，重劃與區段徵收繳平均地權基金是投資，這與出售市地屬負債性質不同，國家公債法把重劃與區段徵等視為負債。

盧秀燕報告指出，她2018年底上任後，台中財政漸改善，市府啟動「幸福台中倍增計畫」交通方面，打通延宕13年的大智路，奠定中區及東區未來發展基礎；另台中捷運綠線預計年底通車，目前整體進度逾93.78%，打造台中第一條環狀軌道系統。

經濟方面，水湳國際會展中心、台中綠美圖、豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區等重大工程陸續開工，台中巨蛋招商作業正式啟動。公托公幼倍增計畫，目前台中公共托育資源已達14家，明年將新增14家公設民營托嬰中心及13家社區公共托育家園，在2022年前擴增公共化幼兒園至少達180班以上。

青年發展方面，今年上半年台中15至24歲青年失業率為10.8%，創近9年來最低紀錄。持續透過「藍天白雲行動」計畫，讓今年1至8月PM2.5平均濃度降至每立方公尺15.8微克，相較去年同期改善1.3微克。

民進黨議員陳淑華、賴佳微表示，盧市府上任以來，靠賣土地、祖產編預算，每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，今年繳庫125億元，明年繳庫高達145.5億元，兩年總計270億遠遠超過前二任總和，盧秀燕沒賣地沒賣祖產根本就編不出預算來。另台中房價直直漲，房價所得比首度超過10，有史以來最痛苦，市府卻從沒有對房價問題提出對策。

盧秀燕表示，平均地權基金號庫增加，是市府藉區段徵收、土地重劃投資建設，並不是像一般的出售土地。都發局也表示，台中市房價所得比為10.01倍，低於台北市的13.94倍、新北市的11.71倍；貸款負擔率為40.99%，低於台北市的57.06%，新北市的47.94%。