快訊

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

内蒙語言政策爭議：中國為何禁用蒙古語教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批市府賣地炒高方價 盧秀燕：投資與負債要分清楚

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今進行施政報告，啟動台中市幸福倍增計畫。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今進行施政報告，啟動台中市幸福倍增計畫。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今天進行市長施政報告。民進黨多位議員指盧市府是「炒地狀元」每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，兩年總計270億遠遠超過前兩任總和。市長盧秀燕則表示，重劃與區段徵收繳平均地權基金是投資，這與出售市地屬負債性質不同，國家公債法把重劃與區段徵等視為負債。

盧秀燕報告指出，她2018年底上任後，台中財政漸改善，市府啟動「幸福台中倍增計畫」交通方面，打通延宕13年的大智路，奠定中區及東區未來發展基礎；另台中捷運綠線預計年底通車，目前整體進度逾93.78%，打造台中第一條環狀軌道系統。

經濟方面，水湳國際會展中心、台中綠美圖、豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區等重大工程陸續開工，台中巨蛋招商作業正式啟動。公托公幼倍增計畫，目前台中公共托育資源已達14家，明年將新增14家公設民營托嬰中心及13家社區公共托育家園，在2022年前擴增公共化幼兒園至少達180班以上。

青年發展方面，今年上半年台中15至24歲青年失業率為10.8%，創近9年來最低紀錄。持續透過「藍天白雲行動」計畫，讓今年1至8月PM2.5平均濃度降至每立方公尺15.8微克，相較去年同期改善1.3微克。

民進黨議員陳淑華、賴佳微表示，盧市府上任以來，靠賣土地、祖產編預算，每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，今年繳庫125億元，明年繳庫高達145.5億元，兩年總計270億遠遠超過前二任總和，盧秀燕沒賣地沒賣祖產根本就編不出預算來。另台中房價直直漲，房價所得比首度超過10，有史以來最痛苦，市府卻從沒有對房價問題提出對策。

盧秀燕表示，平均地權基金號庫增加，是市府藉區段徵收、土地重劃投資建設，並不是像一般的出售土地。都發局也表示，台中市房價所得比為10.01倍，低於台北市的13.94倍、新北市的11.71倍；貸款負擔率為40.99%，低於台北市的57.06%，新北市的47.94%。

都發局說明，社會住宅政策第1階段4年5000戶為目標，目前興辦量總計為5008戶，2022年起陸續完工。目前台中市社會住宅已完工3案，計891戶，分別為安康1期200戶、光正1期201戶、太平育賢1期300戶、及南屯精科好宅190戶，其中精科好宅已於今年7月入住，育賢1期則預計今年10月入住。另盧市長上任內已動工4案，計1,897戶，分別為豐原安康2期500戶、太平育賢2期420戶、東區尚武段800戶、南屯建功段177戶。今年度梧棲區三民段已上樑，預計於110年完工。

台中市議員賴佳微質疑市府炒地炒高房價，市府指社會住宅量已達標。記者陳秋雲／攝影
台中市議員賴佳微質疑市府炒地炒高房價，市府指社會住宅量已達標。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳淑華質疑盧市府平均地權基金入庫金額高於前兩任市長，盧秀燕駁這是建設。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳淑華質疑盧市府平均地權基金入庫金額高於前兩任市長，盧秀燕駁這是建設。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 台中市

延伸閱讀

盧秀燕簽合作備忘錄 3方數位科技協力治理台中

台中跨出智慧城市重要一步 大數據治理空品與交通

陳其邁「緊緊緊」串連其他五都 藍綠都給面子

全球市長聯盟「矮化」台灣 盧秀燕：不排除退出聯盟

相關新聞

傳台積電擴廠 議員：能源政策不變中市應拒「毒蘋果」

國民黨台中市議員李中今在議會肯定盧市府減碳丶減PM2.5，維護市民健康的成績，但提醒市長要小心「台積電」這顆高耗能且讓中...

大甲鐵砧山雕塑公園新建觀景台和遊憩設施 30日啟用

台中大甲鐵砧山雕塑公園改善工程已完工，預計後天啟用，新增觀景平台，可欣賞附近美景，另有全齡式體健設施、全台首座漂浮式網床...

湯婆婆急了！彰化縣衛生局乳癌篩檢宣導搭上吉卜力

10月是國際乳癌防治月，彰化縣衛生局趕搭日本知名動畫公司吉卜力工作室經典劇照熱潮，以乳癌篩檢為衛教宣導主題，搭配新奇有哏...

綠批市府賣地炒高方價 盧秀燕：投資與負債要分清楚

台中市議會今天進行市長施政報告。民進黨多位議員指盧市府是「炒地狀元」每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，兩年總計27...

員林市中正路3天完工 萬年圳加蓋被打回票年底完工

彰化縣員林市運用管線施工補償金4000萬元，陸續刨除和改善路面，今天起一連3天員林市市場的中正路刨除路面，另開挖萬年路的...

女力出頭天 彰化縣開辦女力創業課程

彰化縣政府勞工處委由彰化縣商業會第一次開辦女女力展翅就創業課程，開設電商平台培訓、直播達人創意、婚禮新娘秘書及輕食品味等...

台中跨出智慧城市重要一步 大數據治理空品與交通

台中市政府、華碩雲端公司及國研院國網中心以「台中市重要路口空氣品質與交通車流相關因素之關聯探討」進行大數據分析驗證，三方...

葫蘆墩文化中心文物特展 豐原百年文物再現

台中市葫蘆墩文化中心今天起至10月25日，安排迴遊老「店․廠․司」文物特展，展出豐原地區傳襲四代的百年茶莊、營運一甲子飯...

彰縣永靖鄉代會正副主席出包 訂10月重選

彰化永靖鄉代會主席林大福等人5人2019年涉嫌賄選被起訴，全案經最高法院駁回上訴，判決定讞，正、副主席林大福和邱平舜緩刑...

遠見民調台中市進步4名 盧秀燕感謝巿民

遠見雜誌公布縣市總體競爭力，台中市總排名全台第4，市府指出「進步幅度六都第一」其中教育與文化排名全台第2，經濟與就業全台...

台中太平青工會做公益 丁王企業老董現場捐5校助學金

台中市太平區熱心人士邱祝菁接任青工會長以來，針對屬於「邊緣戶」的弱勢家庭進行協助。原以為今年因新冠肺炎影響，許多企業景況...

循古禮獻六佾舞 彰化祭孔大典儀式隆重

今年是教師節，也是大成至聖先師孔子2570周年誕辰，彰化縣各界今天清晨在彰化孔子廟舉行隆重釋奠典禮，祭典全程依循古禮、獻...

熱門新聞

竹縣五峰鄉迎來首間超商 10月8日開幕居民遊客好期待

像極了護鈔！ 警方大陣仗 防彰化不二坊蛋黃酥之亂

1盒鳳梨酥讓8旬嬤掉下眼淚 老老照顧的苦他們最清楚

黃文財卸任高雄輪船公司董座 將由交通局長兼任

花蓮驚現150公分寬雞肉絲菇 可賣近萬元

基隆漁夫鍋冠軍加海藻 亞軍融入法國廚藝預約才吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。