綠批市府賣地炒高方價 盧秀燕：投資與負債要分清楚
台中市議會今天進行市長施政報告。民進黨多位議員指盧市府是「炒地狀元」每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，兩年總計270億遠遠超過前兩任總和。市長盧秀燕則表示，重劃與區段徵收繳平均地權基金是投資，這與出售市地屬負債性質不同，國家公債法把重劃與區段徵等視為負債。
盧秀燕報告指出，她2018年底上任後，台中財政漸改善，市府啟動「幸福台中倍增計畫」交通方面，打通延宕13年的大智路，奠定中區及東區未來發展基礎；另台中捷運綠線預計年底通車，目前整體進度逾93.78%，打造台中第一條環狀軌道系統。
經濟方面，水湳國際會展中心、台中綠美圖、豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區等重大工程陸續開工，台中巨蛋招商作業正式啟動。公托公幼倍增計畫，目前台中公共托育資源已達14家，明年將新增14家公設民營托嬰中心及13家社區公共托育家園，在2022年前擴增公共化幼兒園至少達180班以上。
青年發展方面，今年上半年台中15至24歲青年失業率為10.8%，創近9年來最低紀錄。持續透過「藍天白雲行動」計畫，讓今年1至8月PM2.5平均濃度降至每立方公尺15.8微克，相較去年同期改善1.3微克。
民進黨議員陳淑華、賴佳微表示，盧市府上任以來，靠賣土地、祖產編預算，每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，今年繳庫125億元，明年繳庫高達145.5億元，兩年總計270億遠遠超過前二任總和，盧秀燕沒賣地沒賣祖產根本就編不出預算來。另台中房價直直漲，房價所得比首度超過10，有史以來最痛苦，市府卻從沒有對房價問題提出對策。
盧秀燕表示，平均地權基金號庫增加，是市府藉區段徵收、土地重劃投資建設，並不是像一般的出售土地。都發局也表示，台中市房價所得比為10.01倍，低於台北市的13.94倍、新北市的11.71倍；貸款負擔率為40.99%，低於台北市的57.06%，新北市的47.94%。
都發局說明，社會住宅政策第1階段4年5000戶為目標，目前興辦量總計為5008戶，2022年起陸續完工。目前台中市社會住宅已完工3案，計891戶，分別為安康1期200戶、光正1期201戶、太平育賢1期300戶、及南屯精科好宅190戶，其中精科好宅已於今年7月入住，育賢1期則預計今年10月入住。另盧市長上任內已動工4案，計1,897戶，分別為豐原安康2期500戶、太平育賢2期420戶、東區尚武段800戶、南屯建功段177戶。今年度梧棲區三民段已上樑，預計於110年完工。
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