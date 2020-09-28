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彰化139縣道事故多 部分路段速限降為40公里

中央社 / 彰化縣28日電

縣道139線事故頻傳，路權機關彰化縣政府決定調降部分路段速限，由時速50公里調降為40公里，彰化縣警察局交通隊今天表示，即日起到10月20日為宣導期，10月21日起正式實施。

縣道139線連接彰化縣、南投縣，蜿蜒八卦山稜線，沿途視野展望絕佳，是汽機車族與單車騎士知名出遊路線，但常有交通事故。彰化縣警察局交通警察隊表示，縣道139線今年1月至今共發生190件事故，其中A1類（造成人員當場或24小時內死亡）共3件3人。

彰化縣警局交通隊指出，一名男性大學生9月6日下午騎重機車行經縣道139線指標20公里處時，失控自摔，滑行到對向車道，大貨車來不及煞車閃避而輾過，傷重不治。

另外，同期統計資料顯示，交通事故人員受傷案共131件，導致156人受傷，財損也有56件。

交通隊表示，事故主要肇事原因為超速行駛及跨越雙黃線違規駛入來車道，因此，路權機關彰化縣政府會勘後決定，將縣道139線交通事故最頻繁的大彰路，自台74線路口到瑩光橋路段，速限由時速50公里調降為40公里，並公告自民國109年10月21日起正式實施，即日起到109年10月20日則為宣導期。

交通隊長林世明說，配合彰化縣政府調降路段速限，10月20日前為宣導期，目前維持原本速限時速50公里規定，執法沒有空窗期，新的速限10月21日正式實施後，同步配合調整取締標準；取締並不是目的，最重要希望駕駛人遵守速限，落實交通安全才是首要目標。

林世明表示，縣警局長許錫榮非常重視行車安全，指示交通隊與彰化分局共同履勘檢視，強化縣道139線19到23公里易肇事路段道路安全，並擇定彰化市東外環進139線路口、瑩光橋前南投往彰化方向、指標20公里等處，設置太陽能LED「慢」字標誌牌面，及附掛「易肇事路段」警示牌，提醒駕駛人注意。

事故 警察

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