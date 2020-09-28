員林市中正路3天完工 萬年圳加蓋被打回票年底完工

彰化縣員林市運用管線施工補償金4000萬元，陸續刨除和改善路面，今天起一連3天員林市市場的中正路刨除路面，另開挖萬年路的人行道，將重鋪人行樹和挖樹穴，鎮公所原擬萬年圳加蓋讓路面變寬，因內政部營建署不同意而作罷。

員林市公所動支約600萬元刨除重鋪市區繁榮的中正路，為降低影響人車通行，原本一天工期改為3天分段施工，今天做到30日完工。

市民關心的萬年路路面品質工程，市公所經過多方協調，重做人行道、加深樹穴不移植、不加蓋萬年圳。市民在社群網站反映「路面沒加寬，會浮根的行道樹留在原地，改善前和改善後無差別。」也有市民認為，萬年圳不加蓋，留下小葉欖仁行道樹，比較符合環保和市區景觀營造。

市公所表示，護樹團體反對砍除小葉欖仁改種合適的行道樹，而移植費用昂貴，市公所請教專家後，挖出深1公尺樹穴，削除鄰近道路的樹根，讓其餘樹根往下長，不再浮根破壞道路，萬年圳加蓋一事獲彰化農田水利會同意但中央反對，並以台中市柳川等都市灌排水道為例，保留河道加以綠美化，可成為都市美麗風景。

萬年路路面改善工程約1.2公里，經費約3000萬元，市公所趕在今年底前完工，讓縣政府養護的萬年路南段與市公所管理的萬年路北段的道路品質一致。