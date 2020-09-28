女力出頭天 彰化縣開辦女力創業課程

彰化縣政府勞工處委由彰化縣商業會第一次開辦女女力展翅就創業課程，開設電商平台培訓、直播達人創意、婚禮新娘秘書及輕食品味等4班，已有17名學員取得新娘秘書證書、多名學員在直播領域發揮，今天在縣府中庭舉辦成果發表會，縣長王惠美說，「不怕沒人才，就怕沒平台」，縣府會提供各種創業管道，鼓勵女性加入職場。

王惠美說，隨著時代的變遷，有非常多的女性都非常的有才華，在職場上都有非常優異的表現，縣府勞工處辦理「女力展翅就創業促進系列課程」培訓計畫，除鼓勵女性加入職場，並辦理「青年創業獎勵補助」，最高可補助30萬元，希望能幫助青年順利創業，歡迎本縣18歲至45歲青年踴躍提出申請。

彰化縣商業會副理事長胡智凱說，這次辦理的四大課程中，電商培訓班邀請到小三美日總經理分享創業過程；直播達人創意由許多老師教授直播經驗；婚禮新娘秘書培訓班已輔導17位學員通過考試取得證照；輕食品味班也請到很多優秀的烘焙師傅來指導，成果非常豐碩。