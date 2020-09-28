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盧秀燕簽合作備忘錄 3方數位科技協力治理台中

中央社 / 台中28日電

台中市盧秀燕今天與公私機構簽訂合作備忘錄時指出，將結合民間資源及技術，運用數位科技精準施政，讓每一個政策及建設，更能有效掌握民眾需求，讓城市發展更好。

台中市政府與華碩雲端公司、財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心上午在市府簽訂合作備忘錄，由盧秀燕代表市府簽署，未來市府將運用數位科技與大數據分析，更貼近民眾的需求。

盧秀燕表示，8月底落幕的台中購物節，就運用了數位科技行銷，從去年第一屆台中購物節登錄金額25億元，到今年達到90億元，經過數據蒐集及運用，更與電商平台合作，讓全台民眾不用到台中也能買台中的商品，為期2個月的台中購物節創造了90億元商機，台中購物節的APP也是當時下載及流量最多的。

盧秀燕認為，如何將大數據分析運用在施政，讓更多民眾有感，讓每個政策與建設有效掌握民眾需求，今天的簽約，透過三方合作結合做實驗，可以做為施政重要參考，對台中市及國家發展，還有民眾權益將達到最佳效果，未來也願意提供其他城市參考。

台中市研考會主委吳皇昇指出，市府在多個重要路口設置空氣品質、車流車速的感測器，過去都只個別進行環境及交通規劃研究，沒有將兩者結合分析，這次三方簽署合作備忘錄後，將運用三方資源進行資料整合串接及分析概念驗證，分析結果將提供局處研擬相關措施調整參考，也盼能初步建立跨機關資料分析應用機制。

盧秀燕 台中市

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