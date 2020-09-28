葫蘆墩文化中心文物特展 豐原百年文物再現

台中市葫蘆墩文化中心今天起至10月25日，安排迴遊老「店․廠․司」文物特展，展出豐原地區傳襲四代的百年茶莊、營運一甲子飯館商行、糖果、銀樓、製藥、計程車、客運，和榮盛一時的商號、企業文物照片，參觀文物展，可深入了解豐原地區發展的歷史脈絡和故事。

策展人陳理厚表示，豐原許多商家行號，百年來遭遇戰爭天災，至今仍在專業領域穩健經營發展，有世代傳襲，或轉型文創、國際企業等，他將數十家名店企業故事與訪談紀錄編寫成冊，在展場提供民眾研讀查閱。

身為文物收藏家的陳理厚詳細解說每件文物的典故源由，在地經營45年的「豐榮照相館」，有珍藏1949年富士老相機、木製底片盒及手繪花草的寫真相片。當時拍照以香柱點燃鎂光粉表現閃光效果，曾在婚禮時造成燒毀房屋的不幸意外而登上地方新聞。