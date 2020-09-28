彰縣永靖鄉代會正副主席出包 訂10月重選

彰化永靖鄉代會主席林大福等人5人2019年涉嫌賄選被起訴，全案經最高法院駁回上訴，判決定讞，正、副主席林大福和邱平舜緩刑和褫奪公權3年，雙雙解職。永靖鄉代會另推選鄉代詹雅婷代理主席，預定本月30日就職，並行文彰化縣政府指派代理主席，在30天內召開鄉代會臨時會推選正、副主席。

鄉代會今天發布消息，9月11日已推選鄉代詹雅婷代理主席。林大福等人依選罷法第七十九條第一項規定，自一審判決確定日起解職，鄉代朱賴春花、賴政諺一審判刑確定，褫奪公權，未受緩刑宣告，依選罷法第117條規定，自一審判決確定日起停職。地方政壇已預見，鄉代會生態將大洗牌。

林大福與邱平舜不服因賄選案被解職，提起行政訴願，一路被駁回，到了最高行政法院，認為屬公法上爭議應審理，今年2月29日發回台中高等行政法院更審。彰化縣選舉委員會表示，行政訴願尚未決定，但不影響刑法判決結果，涉案人員經法院判刑確定，依選罷法處理。

永靖鄉政壇概分為邱、陳兩大派系，林大福、邱平舜為求當選正、副主席，涉嫌合資300萬元，以1票60萬行賄5名鄉代，彰化檢方2019年4月底偵結，依違反選罷法起訴林大福等5人。彰化地院同年9月判決林大福與邱平舜緩刑，褫奪公權3年，林、邱等人不服，提起上訴，案經台灣高等法院駁回定讞。

彰化縣選舉委員會9月25日公告林大福、邱平舜解除職務，鄉代會應依選罷法規定改選正、副主席，同案的鄉代邱栢彰、余秉峰、邱世明也自彰化地院判決日起解職，鄉代會依選罷法規定，由詹勳英、陳湘鎮、黃玉雪分別遞補東區、西區、中區鄉代。

無獨有偶，埔鹽鄉代會也發生類似狀況，鄉代會主席陳武騰涉嫌賄選，2019年11月30日被彰化地方法院判處6個月徒刑，褫奪公權兩年，也是自判刑確定日解職，今年8月1日由鄉代施春貴遞補為主席。伸港鄉代會主席林其瑞和多名鄉代涉嫌貪汙，未來鄉代會也將面臨大幅改選。