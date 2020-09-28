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台中太平青工會做公益 丁王企業老董現場捐5校助學金

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平青工會顧問團總團長、丁王企業董事長包煌杰（中）現場加碼，只要有學校校長到場的，他都每校再捐贈2萬元助學金，使得馬上有4校長馬上為該校領得助學金。圖／邱祝菁提供
台中市太平青工會顧問團總團長、丁王企業董事長包煌杰（中）現場加碼，只要有學校校長到場的，他都每校再捐贈2萬元助學金，使得馬上有4校長馬上為該校領得助學金。圖／邱祝菁提供

台中市太平區熱心人士邱祝菁接任青工會長以來，針對屬於「邊緣戶」的弱勢家庭進行協助。原以為今年因新冠肺炎影響，許多企業景況不佳，公益活動可能更加困難，但那知有更多的人跳出來力挺，讓他們的協助活動順利舉辦，昨天致贈95位屬於邊緣戶的國中小學生學雜費，同時還陪伴他們度快快樂一天。

邱祝菁說，所謂的邊緣戶是條件不符政府救濟標準，但又實際上需要幫助的家庭。像是有一個隔代教養的家庭，小孩的父母都亡故，由祖父母輔養，但祖父須洗腎、祖母中風臥床，家境十分困難，卻因為有戶舊屋列為資產，而未能受到政府協助。因此她4年前接任青工會長後，即結合眾人之力一起為這樣的家庭做些事，並策畫了「慈善家獎學金資助計畫」。

因為資源實在有限，第1年只能給針對太平地區的18所國中小學每校3人給予學雜費協助；因為各界逐漸響應，第2年增為每校5人，今年則新增了新建的小學新高國小，學校達到19所。

原以為今年受新冠肺炎影響，活動可能辦不成。但各界善心人士卻默默的前來支持，像是太平區的國際同濟會和玉皇宮恩主會均願意投入資源聯合辦理，太平區農會也出借場地、達春中醫到場義診，還有APPLE薩克斯風樂團現場演奏，以及販冰冰智慧型霜淇淋機讓到場的小朋友都盡情享用。

顧問團總團長、丁王企業董事長包煌杰不僅先前就有捐助，現場還加碼，只要有學校校長到場的，他都每校再捐贈2萬元助學金，使得馬上有4校受惠；還有一所國小的主任馬上連繫校長到場，也領得2萬元捐助金，嘉惠該校學生。

邱祝菁上午說，十分感謝各界對公益活動的支持，也希望大家共同發揮力量，讓善的循環繼續下去。

台中市太平區熱心人士邱祝菁（右）接任青工會長以來，針對屬於「邊緣戶」的弱勢家庭進行協助，受到各界響應。圖／邱祝菁提供
台中市太平區熱心人士邱祝菁（右）接任青工會長以來，針對屬於「邊緣戶」的弱勢家庭進行協助，受到各界響應。圖／邱祝菁提供

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