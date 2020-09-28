循古禮獻六佾舞 彰化祭孔大典儀式隆重

今年是教師節，也是大成至聖先師孔子2570周年誕辰，彰化縣各界今天清晨在彰化孔子廟舉行隆重釋奠典禮，祭典全程依循古禮、獻六佾舞，由縣長王惠美擔任正獻官，各界代表數百人陪祭，並開放民眾入內觀禮，不過為了防疫，參與人員均量體溫，並全程戴口罩。

釋奠典禮在清晨5時30分由崇聖祠祭典開始，6時30分為大成殿釋奠典禮，由彰化縣立彰化藝術高級中學36名學生演出六佾舞，縣內國樂團及合唱團擔任樂生及歌生，並以鳳片糕做成的「素太牢」取代三牲，在祭典完成後分切，與「及第智慧糕」一同發送給民眾增長智慧。

民政處表示，彰化縣政府每年遵循古禮舉辦祭孔釋奠典禮，現場除從民國64年起連續46年都前來指導儀式進行的施金池外，也邀請孔子後代子孫，包括「社團法人中華孔氏宗親會祭祀主任委員」孔遊子、「中華孔子後裔儒學促進會副理事長」孔祥華等孔氏宗親擔任崇聖祠、大成殿祭典分獻官，讓祭孔大典更有意義及參與感，典禮也增添光彩。

王惠美表示，9月28日是大成至聖先師孔子2570周年誕辰紀念，緬懷孔子在封建時期，有教無類、因材施教，今天也是教師節，感謝所有教師們，對於教育無私的奉獻與付出，祝福所有教師們「教師節快樂」。

典禮結束後，王惠美帶領縣內學子及全體人員步上紅毯，穿走「勤學門」與「聰慧門」，象徵勉勵學子們須先「勤奮向學」，古聖先賢方會賜予「聰穎智慧」，同時參加人員也獲得象徵增長智慧的「及第智慧糕」。