風吹芒花群牛渡溪 芬園貓羅溪好風光

入秋了，國內各大河川灘地，都鋪上一層白雪般的芒花，美不勝收，在彰化縣芬園鄉貓羅溪畔的芒花，則還有逐水草的群牛，可比擬「風吹草低見牛羊」的塞北風光，甚至群牛渡溪而過的景致，更是難得。

彰化縣芬園鄉貓羅溪畔約200多頭牛群在溪畔逐水草，近年來在網路爆紅，除了黃牛、乳牛、水牛等 ，還有白鷺鷥飛翔相伴，在入秋之際，又值芒花盛開，更吸引許多人前往欣賞，拍攝美麗的景致。

芬園鄉長林世明這麼形容這幅美麗的風景：「傳說中散落在貓羅溪畔的牛群們，正緩慢群接度過河水，白鷺鷥、芒草、牛群形塑在夕陽的一張畫。」顯得十分貼切。

牛群覓食的河段主要在芬園貓羅溪溪尾段，接近台中市交界，位在溪尾村的彰化縣芬園鄉員農種苗繁殖場園主張洲府說，這牛群來自彰化市快官的牧場，約有二、三百頭，因為貓羅溪溪尾段的灘地廣闊、水草肥美，極適合牛群放牧，多年來，都從快官驅趕而來，除了節省飼料開銷外，在野外奔逐的牛群也更健康。

這些放牧的牛群，包括黃牛、水牛及乳牛等，大牛帶著小牛覓食以及泡水消暑景象，以及伴隨的成群白鷺鷥飛上飛下，甚至停棲在牛背上，在夕陽西下時，更是一幅好風光。不過，此一景致不是每天都可以看到，要看水草生長情況，從這頭吃到那一頭，那裡有草就去那裡，還會渡越過溪流到對岸，如此規模的牛群場面，在台灣很難看得到。

牛群往往只要一人就可以管理，一吹哨子，就像軍伍操兵一樣，牛群會聽命令，約上午9點就會趕來覓食，快天黑時，哨聲一響，就沿著溪畔回到牧場。