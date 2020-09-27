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參山處請小朋友與紙風車「環遊世界」 擠爆清水岩
交通部觀光局參山國家風景區管理處今天邀請「紙風車劇團」傍晚在彰化縣社頭鄉清水岩溫泉露營區演出「2020卦山草地藝術嘉年華—巫頂環遊世界」，吸引超過二千名大人小孩前往觀賞。
參山處處長柯建興說，今年與彰化縣政府合作在這座中央、地方共出資4億整修完成、充滿自然野趣的清水岩溫泉露營區內，演出強調生態保育主題的「巫頂環遊世界」再適合不過，也期待藉由這場活動高人氣，讓已順利完成招商的清水岩溫泉露營區，未來可持續帶動彰化「幸福東南角」的觀光人潮。
彰化縣長王惠美、立委陳素月、社頭鄉長劉錦昌等人也都到場與小朋友同樂。參山處也預告，為行銷八卦山脈淺山旅遊，10月31日紙風車劇團將於田中高中演出「蕃薯森林奇遇記」，11月28日將在社頭清水岩溫泉露營區與彰化縣立體育場，同步展開八卦山自行車嘉年華活動，12月5日會在芬園「就是愛荔枝樂園」舉辦卦山草地藝術嘉年華系列活動「紙風車創意親子園遊會」，現場有3層樓高的巨型恐龍和猛瑪象等充氣裝置高聳矗立，成為最佳打卡野餐景點，還有小朋友最喜愛的高蹺童話人物從書本中走出，創意市集也有許多親子文創商品、好玩的DIY臉部彩繪體驗、親子闖關體驗遊戲等。詳細活動資訊，可查詢參山處官網或臉書粉絲專頁。
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