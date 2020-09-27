參山處請小朋友與紙風車「環遊世界」 擠爆清水岩

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天邀請「紙風車劇團」傍晚在彰化縣社頭鄉清水岩溫泉露營區演出「2020卦山草地藝術嘉年華—巫頂環遊世界」，吸引超過二千名大人小孩前往觀賞。

參山處處長柯建興說，今年與彰化縣政府合作在這座中央、地方共出資4億整修完成、充滿自然野趣的清水岩溫泉露營區內，演出強調生態保育主題的「巫頂環遊世界」再適合不過，也期待藉由這場活動高人氣，讓已順利完成招商的清水岩溫泉露營區，未來可持續帶動彰化「幸福東南角」的觀光人潮。