高中老師種下愛的種子 她當認養人逾30年

彰化家扶中心今天在員林市琉璃仙境休閒園區舉辦助學認養人相見歡活動，認養人童素芬說，因高中老師當年招集全班以班級名義認養家扶兒，埋下這份愛的種子，她工作後也成為家扶認養人逾30年，希望她對家扶兒的關懷能讓這些孩子得到鼓勵，讓愛延續下去。

相見歡活動的認養人來自全省各地，甚至遠從高雄、宜蘭、台北來和家扶兒相見歡，近300名認養人與認養童有一半以上都是第一次見面，所以家扶中心安排讓認養人與認養童牽起紅線揭開序幕，場面溫馨感人，並透過推大球、沙坑找字、傳球遊戲等拉起彼此的距離。

認養人童素芬今天還帶著高齡父母親一起參加活動，她說，認養的家扶兒寫給她的信即使都已泛黃，她仍仔細收藏著，這些家扶的孩子可能因從小的不圓滿，讓他們更堅強更有韌性，因此她從沒想過要停止認養，希望能繼續幫助孩子們。

員林琉璃仙境園區對於相見歡活動也大力協助，園區總經理胡紹逸當認養人也已20年，此次由胡紹逸認養超過10年已經在工作的小揚意外現身，並送上親手寫的卡片，也讓胡紹逸很驚喜，他說，看到孩子們長大都有穩定的工作，都有脫貧的力量及機會，讓人開心。