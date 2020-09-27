電視戲劇到梧棲浩天宮開鏡 粉絲到場拍明星

「戲說台灣」戲劇節目製作組今天到台中市梧棲區大庄浩天宮介紹「大庄媽」傳奇，拍攝最新單元劇「潛水媽挽胭脂蟲」，今舉行開鏡參拜儀式。

今天的開鏡由浩天宮管理委員會主委陳起賀與重建委員會主委王經綻、導演鄔汝彬、製作人林佐岳、陳汶文率同戲劇演員楊烈等10多人一起參拜媽祖，祈求該劇拍攝順利，收視長紅。

陳起賀表示，「戲說台灣」搜集台灣各地鄉野故事，製作出趣味且富教化意義的系列故事劇集，大庄浩天宮迄今297年歷史，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區53庄民眾信仰中心，地方又稱「大庄媽」神威顯赫，善男信女大德奉香參拜者眾。

王經綻表示，「戲說台灣」4年前曾到浩天宮拍攝「大庄媽」的故事「潛水媽渡不孝子」，今天再來拍攝最新單元劇「潛水媽挽胭脂蟲」舉行開鏡參拜儀式，導演鄔汝彬、製作人林佐岳、陳汶文率同戲劇演員楊烈、星卉、周明增、陳威瀚、吳鈴山、朱九、林奕妘、陳素珍、陳慧娥、黃彩鳳、廖玉婷、秦雷、木熙衣、張峰奇等一起參拜媽祖，祈求該劇拍攝順利，收視長紅。