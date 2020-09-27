像極了護鈔！ 警方大陣仗 防彰化不二坊蛋黃酥之亂

彰化排隊名店「不二坊蛋黃酥」，為了消化訂單，破天荒宣布宣布「9/9-9/26停止現場販售」，今天恢復現場排隊購買，但時間卻一延再延，從原訂下午4時，延到4時30分，最後卻是5時才開門，有的排隊民眾從凌晨就來排隊，排了15、16個小時，為之抱怨不已，警方為了維持秩序共動用8名警力，被民眾形容是「像極了護鈔」。

不二坊蛋黃酥今天恢復現場販售，警方為防止民眾或代購業者用椅子占位影響交通，或者滋生糾紛，即禁止用椅子占位，有民眾或者代購業者，則從凌晨1點多就到場排隊，在清晨5時不到10人排隊，等到7點，人潮漸多，隊伍越排越長，到下午估計排了50、60公尺，約上百人排成長龍，估計至少8成是代購業者。

不過，不二坊開門營業卻一延再延，有的排隊民眾等著不煩而抱怨說，一大早到開門等了10多個小時，卻仍被用椅子占位插隊，真怕白排一場，還有民眾表示，去年還有發號碼牌，今年卻沒有，給了業者操作空間，很不公平。

不二坊原訂今天下午4點半重新現場販售，越接近開門時間，人潮越多，但民眾卻發現，不斷有預訂民眾進進出出取貨，每次一拉開鐵門，總是讓在場排隊民眾引頸觀看，以為開門營業了，卻大失所望，直到5時才正式開門，除警方派出8名警力戒護外，現場門口還有一名黑衣男子拿著指揮棒維持秩序。

店家鐵門一拉開，民眾魚貫每次進入1、2人購買，每個人都買足店家限定的60顆蛋黃酥才滿足離去，並說「排好久，排得好累！但買到了，還算值得」。不二坊預訂今天賣到晚間7點，但現場排隊民眾表示，可能很快就會售罄，不用等到7點。